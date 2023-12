“Es el mayor miedo”: Jimena Pérez, la “Choco”, cuenta cómo reveló a sus hijos que tenía cáncer

Jimena Pérez, la “Choco”, enfrentó al cáncer de mama. Foto: Cuartoscuro

Después de revelar que enfrentó el cáncer de mama, Jimena Pérez, la “Cocho”, habló a detalle sobre cómo fue el momento cuando le contó a sus hijos sobre su enfermedad. La conductora también explicó por qué usaba un casco durante su lucha contra el padecimiento.

Jimena Pérez es madre de Iker e Iñaki, fruto de su relación con Rafael Sarmiento. En sus nuevas confesiones, la “Choco” compartió que se derrumbó con la reacción que tuvo su hijo mayor cuando le contó que tenía cáncer.

Jimena Pérez, la “Choco”, cuenta cómo le dijo a sus hijos que tenía cáncer

La conductora sostuvo que desde el primer día que supo que tenía cáncer de mama decidió contárselo a sus hijos. Habló en el programa “Ventaneando” de cómo fue para ella destapar esta verdad.

“Desde el día uno les tuve que decir, con todo el dolor de mi corazón, porque yo no sabía qué me iba a pasar, es el mayor miedo, incertidumbre que me ha tocado vivir en la vida (…) Porque uno no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo, si vas a vivir” Jimena Pérez, la “Choco”

La comunicadora narró cómo fue la reacción de su hijo mayor.

“Yo me acuerdo cuando Iker me pregunto, ‘¿mamá, no tienes cáncer verdad?, porque si tienes cáncer me muero’, o sea, yo me derrumbé” Jimena Pérez, la “Choco”

En su relato, Jimena Pérez también habló de por qué usaba un casco durante sus tratamientos para vencer la enfermedad.

“Es un casco especial congelado, que te lo ponen y baja la temperatura de 27 a 2 grados, y es porque los medicamentos que te ponen, sobre todo en las quimios rojas, son medicamentos alopécicos, entonces son muy calientes, y hacen que el cuello cabelludo se abra (…) Cuando usas estos cascos nadie te garantiza que no vas a perder gran parte, pero por lo menos no la totalidad” Jimena Pérez, la “Choco”

Tras lo anterior, la “Choco” señaló que no es una banalidad pensar en la caída del cabello cuando se enfrenta al cáncer. Agregó que su mamá fue un gran pilar para que ella no perdiera la fuerza y al recordarlo, rompió en llanto.

“Mi mamá me ayudaba con agua con hielos, usé shampoos especiales, pero es un dolor físico, y después cuando se te caen mechones y vas viendo huecos, es una desesperación. Yo de verdad, me partía el alma mi mamá, porque yo decía, ‘pobre… tener que darle estas preocupaciones a mi mamá, a esta edad’, es lo que menos uno quiere” Jimena Pérez, la “Choco”

Pérez destacó que su familia le brindó siempre apoyo y expuso las razones por las que no habló de su lucha contra el cáncer de mama cuando estaba en tratamientos médicos.

“Yo no podía salir a decir, me hubiera encantado, pero no lo compartí antes porque no sabía qué iba a suceder conmigo, no por la gravedad (…) sino porque yo, cuando llegué a México, bajé mucho de peso y traté de compartir lo menos en redes sociales, porque yo no estaba lista emocionalmente para que la gente me dijera, ‘te veo muy delgada’, ‘ay, qué demacrada’, si de por sí, yo estaba muy frágil y muy vulnerable, lo que menos quería es que la gente me señalara, y yo entiendo que no lo hacen por mal” Jimena Pérez, la “Choco”

La conductora señaló que puso todo de su parte para mejorar y que actualmente se encuentra en remisión, situación por la que deberá acudir periódicamente al médico para checar su salud.