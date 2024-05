Jimmy Kimmel acusa a Plutarco Haza de “robar” guion a comediante de EU, el actor responde

Plutarco Haza respondió a Jimmy Kimmel. Foto: AFP/Cuartoscuro

El actor mexicano Plutarco Haza respondió a la acusación que se le hizo de robo del guion de la obra de teatro “Voy a ser Papá” al comediante Mike Birbiglia en el programa Jimmy Kimmel.

El reconocido comediante estadounidense Mike Birbiglia acusó a Haza de plagiar su obra original “The New One”, rebautizada en México como “Voy a ser Papá”. Sin embargo, Haza ha salido al paso de estas acusaciones, argumentando que adquirió los derechos legalmente.

Mike Birbiglia arremetió con humor contra Plutarco Haza, acusándolo abiertamente de plagio. Según el comediante, el mexicano no solo copió su obra, sino que incluso se apropió de aspectos personales de la vida del comediante, lo que consideró un robo no solo de su guion, sino también de su identidad.

Sin embargo, Plutarco Haza no se quedó callado ante estas acusaciones. A través de sus redes sociales, el actor mexicano defendió su postura, asegurando que adquirió los derechos del guion de Birbiglia de manera legal y que en ningún momento pretendió plagiar su obra, hasta que el comediante contactó al mexicano para saber qué estaba pasando.

Ver más

Haza lamentó que estas acusaciones mancharan su reputación, especialmente considerando su reconocimiento en Latinoamérica y su residencia en Estados Unidos.

El conflicto parece haber escalado aún más cuando Birbiglia respondió a los comentarios de Haza en la entrevista retomada de Jimmy Kimmel Live. Aunque el comediante estadounidense reconoció que Haza finalmente adquirió los derechos de la obra, dejó claro que inicialmente no los tenía cuando desarrolló “Voy a ser Papá”. No obstante, Birbiglia trató de suavizar la situación, asegurando que su intención era hacer una anécdota divertida y no un señalamiento acusatorio.

Mike Birbiglia aseguró que todo estaba bien.