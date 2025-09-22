Jimmy Kimmel regresa al aire el martes tras una semana de suspensión

GENERANDO AUDIO...

Jimmy Kimmel es uno de los conductores más populares de EE.UU. Foto: AFP

El programa de Jimmy Kimmel, suspendido la semana pasada tras amenazas del gobierno por comentarios del humorista sobre las consecuencias del asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, regresará el martes al aire, dijo este lunes Disney.

“El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país. Es una decisión que tomamos porque consideramos que algunos de los comentarios eran inoportunos”, dijo en un comunicado Disney, dueña de la televisora ABC que emite “Jimmy Kimmel Live”

“Hemos pasado los últimos días en conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, decidimos que el programa vuelva al aire el martes”, informó la cadena.

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la suspensión del programa, llamando a Kimmel una persona sin talento, pero el presentador tuvo el respaldo de varias celebridades y de su audiencia.

¿Por qué fue suspendido Jimmy Kimmel?

Jimmy Kimmel insinuó el pasado 15 de septiembre en su programa nocturno de variedades que el movimiento MAGA (Make America Great Again), de Donald Trump, explotaba políticamente el asesinato de Kirk, un importante aliado del presidente asesinado por un francotirador durante un evento en una universidad.

“Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”, dijo Kimmel.

Menos de dos días después, el director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, que regula el sector en Estados Unidos), Brendan Carr, amenazó a la televisora ABC, hogar de “Jimmy Kimmel Live”, con acciones legales.

“Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. O estas compañías buscan la manera de cambiar la conducta, de actuar francamente respecto a Kimmel, o la FCC tendrá trabajo adicional por delante”, advirtió Carr el miércoles.

En seguida Nexstar, a cargo de la mayor parte de los canales afiliados de ABC, dijo que no transmitiría el programa, y la cadena anunció su salida del aire “indefinidamente”.

Jimmy Kimmel recibió apoyo de celebridades

Después de que se anunciara la suspensión del programa, varios voces se alzaron a favor de Jimmy Kimmel, entre ellas, la de actores, actrices, organizaciones, como los host de los Late Nights: Colbert, Stewart, Meyers y Fallon.

El principal reclamo fue la censura de la que fue objeto, aunque los defensores de Trump, aseguraron que el show ya no tenía audiencia y que era una decisión comercial.

Los ojos estarán puestos en el programa del martes para conocer cuál será la opinión de Jimmy Kimmel sobre su suspensión y si seguirá con sus comentarios críticos y ácidos.