Joana Sanz siempre estuvo al lado de Dani Alves cuando fue encarcelado. Foto: AFP

Joana Sanz, esposa de Dani Alves, anunció que está embarazada. La noticia la dio a través de un emotivo video en su cuenta de Instagram, donde reflexionó sobre el proceso de convertirse en madre.

La noticia llega pocos días después de que Alves fuera absuelto de los cargos de agresión sexual que lo mantuvieron en prisión preventiva durante 14 meses.

Joana Sanz y la esperanza de ser mamá

La modelo española, de 32 años, aseguró que no quería contar nada hasta que fuera más que evidente, “pero quise compartirlo por las que están en lucha”.

Además, reflexionó sobre que desde muy joven sintió la presión social de quedar embarazada y del desconocimiento sobre la edad reproductiva de la mujer.

“Lo que venía a contar es que una mujer de veintisiete años sana se encuentra con dos FIV, tres pérdida y de últimas una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis”. Joana Sanz

También mencionó el sufrimiento sobre la pérdida de su madre: “Una y otra vez con tanto dolor en el pecho. perdí a mi madre hace dos años, no tengo padres ni hermanos, la sensación de orfandad y vacío me ha acompañado hasta el día que escuché el corazón de mi bebé por primera vez”.

Sin embargo, la esperanza llegó a su ser: “Mi último embrión congelado, mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida. Aquí está sana y creciendo”.

“Aún no me lo creo y me despierto en la madrugada con el miedo de ver las sábanas llenas de sangre o cierro los ojos en las ecografías hasta que escucho que todo está perfecto. Todo llega, no desistas”, sentenció la modelo.

De momento aún no sabe en que fecha nacerá el bebé de Joana Sanz y Dani Alves.