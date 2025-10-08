GENERANDO AUDIO...

Joana Sanz y Dani Alves reciben a su bebé. FOTO: AFP

La modelo Joana Sanz y el exfutbolista Dani Alves dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, informó el medio Vanitatis. El nacimiento ocurrió en la ciudad de Barcelona, y la pareja ya se encuentra en casa junto a su recién nacido, luego de los problemas legales que enfrentó el exjugador de Pumas en España.

De acuerdo con el medio, Joana Sanz y Dani Alves se encuentran en Esplugues de Llobregat, donde reciben a sus familiares y amigos que visitan al nuevo miembro de la familia.

Llegada del nuevo hijo a la vida de Joana Sanz y Dani Alves

FOTO: Captura joanasanz Instagram

La modelo canaria había decidido no revelar su embarazo hasta que fuera evidente. La noticia se dio a conocer pocos días después de que Dani Alves fuera absuelto de los cargos en su contra.

El nacimiento fue celebrado por Joana Sanz en sus redes sociales, donde compartió una imagen de un arreglo floral que les fue regalado, con la leyenda:

“Gracias Lucía y a @chanelofficial por el cariño”. joanasanz Instagram

Aunque hasta el momento la pareja no ha revelado el nombre del bebé, Joana compartió cómo quedó el cuarto del recién nacido, mostrando algunos de los regalos que recibieron por su llegada. La modelo sorprendió al decir que en las fotografías publicadas había pistas sobre el nombre del bebé.

“La habitación de mi bebé casi está terminada. Aquí les dejo algunas de las cositas que me han regalado. Por cierto, ya tenemos nombre del bebé. Hay pistas en las fotos”. joanasanz Instagram

El anuncio del embarazo

El pasado 31 de marzo, Joana Sanz anunció su embarazo en redes sociales, a través de un video con imágenes de la prueba de embarazo, un ultrasonido y un post con detalles de la noticia.

La modelo canaria, de 33 años, explicó que no quiso contar nada hasta que fuera más que evidente:

“No quería contarlo hasta que fuera evidente, pero quise compartirlo por las que están en lucha”. joanasanz Instagram

En una reflexión personal, Joana habló sobre la presión social que enfrentan muchas mujeres para embarazarse y sobre la edad reproductiva femenina:

“Lo que venía a contar es que una mujer de 27 años sana se encuentra con dos FIV, tres pérdidas y, de últimas, una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis”. joanasanz Instagram

También recordó el dolor por la pérdida de su madre:

“Una y otra vez con tanto dolor en el pecho. Perdí a mi madre hace dos años, no tengo padres ni hermanos. La sensación de orfandad y vacío me acompañó hasta el día que escuché el corazón de mi bebé por primera vez”. joanasanz Instagram

Ahora, Joana Sanz y Dani Alves viven una nueva etapa como padres, libres de los cargos judiciales que pesaban sobre el exfutbolista del Barcelona.