“Rencorosos”: Joanna Vega-Biestro critica a Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta por no ir a entrevista

Joanna Vega-Biestro criticó a Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta. Foto: Cuartoscuro

Joanna Vega-Biestro expuso a Osvaldo Benavides y a Ludwika Paleta durante su programa de televisión. La conductora reveló que los actores habían condicionado a la producción para asistir a promocionar su más reciente película.

La presentadora de Sale el Sol reveló que los actores solicitaron que ella no estuviera presente en la entrevista o de lo contrario no acudirían al programa.

“Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides iban a venir a promocionar su película, pero pusieron una condición: que no estuviera yo en la entrevista”.

Vega-Biestro aseguró que la actitud de los actores se debía a una crítica que hizo hace dos años, en donde habló de la muerte de dos integrantes del proyecto que hoy promocionan los famosos.

“Porque, hay que recordar, que, en 2022, dos extras, lamentablemente, perdieron la vida, se metieron al mar y se ahogaron… Yo sí, lo acepto y lo digo de frente, critiqué la respuesta de Ludwika y Osvaldo siendo parte de esta película. Para mi punto de vista no lo hicieron bien. Eso fue en 2022, estamos en 2024, poco rencorosos”.

Horas después, en el mismo programa se dijo que los actores habían puesto otras condiciones y mostrado mala actitud en otros programa de televisión.

Luego de las declaraciones de Joanna Vega-Biestro, ni Ludwika Paleta ni Osvaldo Benavides se han pronunciado al respecto.

Sin embargo, decenas de cibernautas sí opinaron, criticando la actitud que habrían tenido los actores con la conductora de espectáculos.

“Pues que no vayan, no nos perdemos de nada, malos actores”, “Este par son pesados todo el tiempo con todo el mundo”, “Limosneros y con garrote. Quien quiere ver sus churros”, “Si no quieren críticas, que no anden de artistas”, “Qué ridiculez. Joanna no dejes de comer de la mortificación, por favor”, son parte de los comentarios de los cibernautas.