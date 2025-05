Joanna Vega-Biestro se burla de Crista Montes por asegurar que dejó fuera del testamento a Gala Montes

GENERANDO AUDIO...

La periodista ironiza sobre la herencia de la madre de Gala. Foto: Cuartoscuro

El conflicto entre la actriz Gala Montes y su madre, Crista Montes, sigue escalando públicamente. En esta ocasión, la periodista Joanna Vega-Biestro se pronunció con comentarios irónicos sobre las más recientes declaraciones de Crista, quien aseguró que su hija fue excluida de su testamento.

“¿Cuál herencia?”, cuestiona Vega-Biestro

Durante una entrevista con medios de comunicación, Joanna Vega-Biestro ironizó sobre la supuesta herencia que Crista Montes habría decidido no dejarle a Gala. “¿Pues no que tenía muchas deudas? ¿Cuál herencia? Pues que no se la deje, Gala trabaja mucho, creo que tampoco necesita y Beba acaba de ganar un reality, creo que tampoco necesita”, comentó la comunicadora.

Además, cuestionó el interés económico de Crista al participar en una entrevista con el influencer Adrián Marcelo: “La pregunta es ‘¿Cuál herencia?’ o ‘¿Le durará lo que le pagaron por la entrevista?’ Que lo aproveche mucho, le deseo que le dure mucho, que lo meta al banco y le dé intereses”.

Tras la difusión de la entrevista con Crista Montes, fue el propio Adrián Marcelo quien confirmó, a través de sus redes sociales, que la madre de Gala recibió un pago significativo por compartir su versión de los hechos. “A la Sra. Crista le pagábamos un millón y lo recuperábamos. No tienen idea el placer que representa lucrar con su morbo”, escribió el comediante.

En medio del escándalo, Joanna Vega-Biestro denunció públicamente que ha sido víctima de amenazas de muerte, responsabilizando a Crista Montes por incitar discursos de odio en su contra.

Durante una emisión del programa “Sale el Sol” el pasado 26 de marzo, la periodista compartió parte de los mensajes que ha recibido: “‘Hoy te mueres, perra’, ‘Deja de hablar porque ya te tenemos ubicada’; ‘te estamos siguiendo’”, relató ante las cámaras.

Vega-Biestro dejó claro que, aunque no ha insultado directamente a Crista, ha sido blanco de agresiones por sus opiniones. “Lo único que digo es que yo nunca la he insultado a usted, como usted a mí sí”, expresó, atribuyendo a Crista la generación de un ambiente hostil que también afecta a otras figuras públicas, como los hijos de Poncho de Nigris.

Pese a la gravedad de las amenazas, Vega-Biestro no ha anunciado si tomará acciones legales o buscará medidas de protección, aunque indicó que la situación está siendo tratada con seriedad.