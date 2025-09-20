GENERANDO AUDIO...

Joaquín Cosío. FOTO: Prensa Ariel

Joaquín Cosío, quien dio vida al “Cochiloco” habló de sus inicios en la actuación y lo afortunado que se siente por la carrera que ha construido en el marco de la entrega 67 del Ariel, además sorprendió diciendo aquellas cosas que hoy en día considera “no negociables”.

“Yo no sabía que quería ser actor”, afirmó el actor en la masterclass que ofreció en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta.

La actuación llegó a la vida de Joaquín Cosío

El actor de 62 años compartió que él no tenía en sus planes ser actor, pero en una ocasión, tras participar en una obra de teatro, descubrió su camino.

“Es una vocación inevitable, yo no tome la decisión de ser actor, de pronto ocurrió de repente, hice teatro y me gusto”, dijo Cosío.

Además, el actor de “El Infierno”, aseguró que se siente muy afortunado por haber sido parte de proyectos interesantes, de buena calidad: “Eso es algo que uno no puede decidir, un actor no puede decir: ‘quiero estar en una buena película’, porque no sabes si tendrá éxito o no”.

Tras cuatro décadas de trayectoria, Joaquín Cosío añadió que para él lo más importante es divertirse al momento de filmar.

“Me fijo en el guion, que mi personaje tenga un conflicto, pero sobre todo que la pase bien, ese es el tipo de cine que me gusta hacer”, dijo Cosío.

¿Quién es Joaquín Cosío?

Joaquín Cosío, uno de los actores más reconocidos de México, con una carrera que abarca más de cuatro décadas, ha demostrado su versatilidad y presencia en diversos proyectos, tanto en la pantalla grande como en la televisión.

Nació en Tepic, Nayarit, el 2 de octubre de 1963 y hoy por hoy es uno de los actores más emblemáticos del cine mexicano contemporáneo.

Su imponente figura y su voz grave lo han hecho un referente en papeles de villano, pero su talento trasciende estos estereotipos. Es conocido por interpretar personajes complejos que, a través de su mirada y gestos, consiguen transmitir tanto poder como vulnerabilidad.

Su debut y primeros pasos en la actuación

Joaquín Cosío. FOTO: Prensa Ariel

Aunque desde joven mostró interés por la actuación, Cosío comenzó su carrera de manera formal en los años 80. Sin embargo, fue en los 90 cuando logró destacar en el medio artístico.

Su debut en el cine se dio con la película “La ley de Herodes” en 1999, una sátira política dirigida por Luis Estrada, en la que el actor interpretó a uno de los personajes secundarios que, sin duda, dejó huella. La película fue un éxito de crítica y público, y marcó el inicio de su carrera en el cine nacional.

En 2006 participo en la película “En infierno” donde llegaría el personaje con el que alcanzaría el éxito en el cine mexicano “El Cochiloco”, un narcotraficante que se convierte en un personaje clave dentro de una trama donde se abordan temas como la violencia y la corrupción en México.

Su habilidad para interpretar a villanos y personajes de carácter fuerte lo hizo un rostro familiar en las producciones de este género, lo que le permitió trabajar con directores de renombre como Guillermo del Toro en “The Strain”.

Otras películas relevantes en su carrera

Joaquín Cosío. Prensa Ariel

A lo largo de su carrera, Joaquín Cosío ha interpretado una gran variedad de personajes, siempre con un sello único. Algunas de las películas más destacadas de su filmografía incluyen:

• “Matando Cabos” (2004)

• “Rudo y Cursi” (2008)

• “El Infierno” (2010)

• “Salvando al Soldado Pérez” (2011)

Joaquín Cosío en Hollywood

También ha hecho incursiones en el cine internacional, participando en producciones de gran envergadura. Uno de sus papeles más destacados fuera de México fue en la película de James Bond Quantum of Solace (2008), dirigida por Marc Forster. En esta producción de Hollywood, Cosío tuvo un papel como un agente de la CIA, lo que le permitió compartir créditos con Daniel Craig, quien en ese momento era el protagonista de la franquicia.

Otro de los proyectos en Hollywood en los que participó fue en “The Burning Plain” (2008), dirigida por Guillermo Arriaga. En esta película, Cosío interpretó a un hombre de familia en una historia que entrelaza múltiples tramas.

Además, Cosío formó parte de “The Suicide Squad”, en la que interpretó al Mayor General Mateo Suárez.

Recientemente, estrenó la serie “Las muertas”, en la que da vida al Capitán Bedoya, un militar corrupto que tiene tratos con las Baladro y que las ayuda a conseguir contactos y a expandir sus negocios.