Joaquin Phoenix sorprende y habla español en la presentación de “Napoleón” en Madrid

Napoleón llega a los cines de México este jueves 23 de noviembre. Foto: AFP

Joaquin Phoenix encarna al emperador francés Napoleón en la nueva cinta de Ridley Scott y el actor sorprendió hablando español durante la proyección de la cinta en Madrid, España.

El actor estadounidense asistió con el aclamado director a la premiere de la cinta en el Museo del Prado y tras la proyección recibieron una gran ovación.

Joaquin Phoenix se aventura hablar en español

La cinta retrata los orígenes, conquistas y llegada al poder del emperador francés, trabajo por el cual Joaquin Phoenix recibió una gran ovación y se aventuró a dar una agradecimiento en español.

Ver más Joaquin Phoenix y Ridley Scott reciben la ovación del auditorio del @museodelprado 👏#NapoleónLaPelícula, exclusivamente en cines 24 de noviembre. pic.twitter.com/m3Ic08QHlp — Sony Pictures España (@sonypictures_es) November 20, 2023

“Siento que no he pronunciado bien, tengo un acento feo. Tengo muchas cosas que quiero decir, lo primero unas palabras y la única cosa que puede decir es gracias and enjoy the film“, palabras que sorprendió al público presente en la sala y quien estalló en risas con lo último que dijo.

¿De qué va “Napoleón”?

La película seguirá el ascenso al poder de Napoleón además de las vicisitudes de su relación con su esposa, la emperatriz Josefina, papel interpretado por Vanessa Kirby.

De acuerdo con un comunicado de Apple Original Films, quien estuvo a cargo de la producción de la cinta, informó:

“La película es una mirada original y personal a los orígenes de Napoleón y su ascenso rápido y despiadado para convertirse en emperador, visto a través del prisma de su relación adictiva y a menudo volátil con su esposa y verdadero amor, Josephine, interpretada por Vanessa Kirby. La película captura las famosas batallas, la ambición implacable y la asombrosa mente estratégica de Napoleón como un extraordinario líder militar y visionario de la guerra”.

Pese al amor que le profesó Napoleón a Josefina, el matrimonio se deterioró por el hecho de que no tuvieran hijos. La pareja se divorció en 1810 y Napoleón se volvió a casar con la Archiduquesa María Luisa de Austria, con la que tuvo a su deseado heredero, Napoleón II.

¿Cuándo se estrena “Napoleón”?

La película llega a la pantalla grande el 23 de noviembre. Sony Pictures se encargará de la distribución internacional de la cinta, mientras que los derechos para streaming le corresponden a Apple TV Plus, a donde llegará después de su paso por el cine.