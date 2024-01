Jodie Foster tuvo que sumergirse en un tanque de agua, sin poder ver, para serie “True Detective”

Jodie Foster protagoniza “True Detective 4”. Foto: Gettyimages

Jodie Foster es una actriz que ha realizado al menos 80 películas en su extensa trayectoria cinematográfica, sin embargo, existen retos muy grandes a los que todavía se tiene que enfrentar cada vez que inicia un proyecto, tal es el caso de la cuarta temporada de “True Detective”, la estrella de Hollywood “vivió momentos de pánico” al realizar una escena en particular.

La actriz de 61 años compartió con Unotv, que hacer escenas con una pantalla verde (green screen) no es de las cosas que más disfruta de su profesión, pues tiene que pretender que hay gente a su lado o que existen objetos volando a su alrededor, pero eso no es lo más difícil que ha tenido que enfrentar.

“Lo más difícil de esta serie fue cuando, para realizar una escena, tuve que entrar a un tanque de agua, no podía ver, no podía usar lentes de contacto por el agua y me tuvieron que meter con todo y ropa, había hielo, restos de bichos y solo entraba un poco de aire”, recordó Foster.

Foster reconoció, que filmar esa escena le provocó “pánico” y que incluso, para poder salir del tanque, un buzo experto tuvo que ayudarla a llegar a la superficie: “no podía ver por dónde iba, ni encontraba la manera de salir a la superficie, no lo pude hacer, él tuvo que llevarme”.

Jodie Foster disfruta tener 61 años

La protagonista de “El Silencio de los Inocentes” aseguró que en estos momentos de su vida, la edad ha dejado de preocuparle y que la ansiedad que llegó a vivir una década atrás desapareció por completo.

“Me gusta mucho mi edad, creo que es algo hormonal o algo científico, pero de verdad algo pasa cuando entras a los 60s y realmente nada te importa, toda la ansiedad que tenia a mis 50s, como estar compitiendo conmigo misma, sobre quién soy o si era bonita, eso desapareció, te das cuenta que no tienes mucho tiempo y que no debes desperdiciarlo”, dijo Jodie Foster.

Añadió que disfruta mucho trabajar en equipo, pues le permite llegar a lugares desconocidos para ella: “nunca había sido tan feliz en mi vida”.

¿De qué trata “True Detective 4”?

Cada temporada de ‘True Detective’ es independiente, con historia y personajes nuevos, y la cuarta entrega de la saga de HBO Max no será una excepción.

Se ambienta en Ennis, Alaska, donde la noche puede durar más de 24 horas. Seis hombres desaparecen sin dejar rastro en Tsalal, la estación de investigación del Ártico, y las investigadoras Liz Danvers (Foster) y Evangeline Navarro se enfrentarán al hielo y a la oscuridad para tratar de esclarecer los hechos.