Jorge “Coque” Muñiz es operado de emergencia tras fuerte dolor de estómago: esto le pasó

Jorge “Coque” Muñiz fue operado de emergencia. Foto: Getty Images

Jorge Alberto Muñiz Gardner, mejor conocido como “Coque” Muñiz, encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar que fue hospitalizado de emergencia debido a un fuerte dolor de estómago que derivó en una cirugía.

El cantante y presentador de 65 años compartió, a través de un video en sus redes sociales, que todo comenzó el pasado martes cuando empezó a sentir malestares que se intensificaron con el paso de las horas.

“Me empecé a sentir mal, me dolía la panza. Luego me empezó a doler más. Y ya en la noche decía yo: ‘algo debe de ser porque me duele en la boca del estómago, un dolor súper fuerte’. Luego en la mañana ya le hablé al doctor”, relató.

Al doctor se le hizo raro y le dijo que “lo iba a checar”, por lo que lo mandó a que se hiciera unos estudios.

La cirugía de emergencia

Tras realizarse varios estudios médicos como tomografía y ultrasonido, los especialistas detectaron que el colon se había desplazado, lo que impedía el correcto funcionamiento del intestino, situación que lo llevó al quirófano.

Muñiz cuenta que su colón “se volteó”, por lo que tuvo que ser intervenido el mismo martes en la noche, además dijo que el dolor que sentía era intenso.

“Gracias a Dios, porque había bajado de peso, me ayudó porque mis signos vitales estaban perfectos y eso me dio chance de tener una recuperación”. explicó el también cantante.

Tras la cirugía, el intérprete permaneció en terapia intermedia durante el miércoles y fue trasladado a piso el jueves.

Según adelantó, este viernes 12 de septiembre esperaba ser dado de alta para continuar con sus compromisos laborales.

El mensaje de Coque Muñiz a sus seguidores

En el mismo video, que posteriormente fue eliminado de su cuenta, Coque también reflexionó sobre la importancia de cuidar la salud y, en particular, de mantener un peso adecuado.

“Una cosa sí les voy a decir, bajar de peso es necesario. No lo hagan por verse bien, los que somos feos vamos a ser feos siempre, pero híjole, cómo te cambia la vida con bajar de peso”, expresó entre risas.

Finalmente, aseguró que ya se alista para regresar a los escenarios:

“Ya me voy a chambear, ni modo. Nosotros no nos podemos enfermar porque hay que pegarle a lo que más nos gusta, que es el zarandeo y el show”, concluyó.

Por su parte, PROARTTE BMB, le confirmó a UnoTV:

“Queremos agradecer de corazón su preocupación por Coque y las muestras de cariño. Tuvo una cirugía hace unos días y, aunque todavía no está al 100%, gracias a Dios se encuentra mejor. A pesar de ello, hoy salió a cumplir unos compromisos que ya tenía pactados, con la responsabilidad que siempre lo distingue. Muchas gracias nuevamente por su apoyo.”

¿Qué es el colon volteado?

De acuerdo con El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales, el término “colon volteado” se refiere comúnmente al vólvulo colónico, una afección en la que una porción del colon (intestino grueso) gira sobre sí misma y sobre el mesenterio, causando una obstrucción intestinal.

Características principales

Este giro impide el paso de heces, gases y líquido intestinal, lo que genera dolor abdominal intenso, distensión y otros síntomas digestivos.

Si la torsión es lo bastante severa, también puede afectar el flujo sanguíneo hacia la parte del colon involucrada, lo que puede causar falta de oxígeno en los tejidos o incluso necrosis.

Diagnóstico y tratamiento

Para confirmar un vólvulo se usan estudios como tomografía computarizada, radiografía de abdomen y ecografía, entre otros.

Muchas veces se requiere cirugía de urgencia para deshacer la torsión como en el caso del cantante y en algunos casos, si no hay daño tisular grave, se puede hacer una destorsión endoscópica o mediante sigmoidoscopía.