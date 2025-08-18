Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte, sufre caída en pleno escenario de la Fenapo 2025: video

GENERANDO AUDIO...

Jorge Hernandez sufre caída en pleno concierto. Foto: AFP

Jorge Hernández, vocalista y acordeonista de Los Tigres del Norte, sufrió una caída en pleno escenario en San Luis Potosí, pero continuó interpretando su música con profesionalismo.

El pasado 17 de agosto, durante la presentación de la agrupación en la Feria Nacional Potosina 2025 (Fenapo), el público fue testigo del incidente que rápidamente se volvió viral.

Video muestra la caída de Jorge Hernández

En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa a Jorge Hernández, de 72 años, caminar sobre el escenario con su acordeón, vistiendo una chamarra roja y un sombrero negro. De pronto, tropieza con una parte de la estructura y cae de costado, golpe que incluso se escucha a través del micrófono.

Su sombrero también se desploma, pero el músico se reincorpora de inmediato, acomoda su acordeón y sigue cantando. En el clip se aprecia cómo Hernán Hernández, su hermano y compañero en la agrupación, se acerca para ayudarle, mientras parte del staff mueve los objetos que provocaron la caída y le acomoda el sombrero.

Hasta el momento, no hay un comunicado oficial sobre su estado de salud, ni en las redes sociales personales de Jorge Hernández ni en las cuentas oficiales de Los Tigres del Norte. Sin embargo, el hecho de que continuara con el concierto hace pensar que no sufrió lesiones de gravedad.

Un concierto histórico en la Fenapo 2025

La presentación de Los Tigres del Norte en el Foro de la Fenapo reunió a más de 152 mil asistentes, según confirmaron los propios músicos en sus redes sociales, el concierto, gratuito, duró casi cuatro horas y logró un lleno total.

El repertorio arrancó con “Mi Buena Suerte”, “Directo al Corazón” y “Aquí Mando Yo”, para después recorrer algunos de los grandes clásicos de la agrupación, como “La Reina del Sur”, “La Puerta Negra”, “Jefe de Jefes”, “Golpes en el Corazón”, “La Mesa del Rincón” y “Ni Parientes Somos”, entre otros.

Con un sonido impecable y portando sus tradicionales tamaulipecas, los músicos entregaron un espectáculo lleno de energía y nostalgia que fue ovacionado por el público.

Los Tigres del Norte agradecen a San Luis Potosí

Tras el concierto, la agrupación compartió un mensaje en sus redes sociales:

“Gracias, San Luis Potosí, por regalarnos un rugido con tanta intensidad.”

El agradecimiento fue acompañado de un video en el que se aprecia la magnitud del evento, que se realizó con saldo blanco y con el tránsito fluido a pesar de la gran cantidad de asistentes.