Jorge Medina y cómo se alejó del alcohol por riesgo de cirrosis

Jorge Medina estuvo a punto de tener cirrosis. Foto: Gettyimages.

Jorge Medina aseguró que lleva seis años sobrio y que aunque todos los días “se le sigue antojando beber alcohol”, está convencido que no puede controlarlo y por eso no lo hace más. El cantante también reveló en exclusiva para UnoTV.com, que la fuerza la encontró cuando un doctor le dijo que estaba a punto de tener cirrosis a sus 39 años de edad.

El ex integrante de La Arrolladora Banda el Limón reveló, que después de tomar diario por cinco años, comenzó a sentirse mal: “Cuando fui al doctor me dijeron que a lo mejor tenía cáncer de riñón, posteriormente lo descartaron, pero me dijeron que estaba muy cerca de tener cirrosis”.

“En ese momento yo pensé qué estoy haciendo con mi vida, no voy a tener cirrosis a los 39”. Jorge Medina

Medina ingresó a una Clínica de rehabilitación cerca de Mazatlán, Sinaloa y ahí pudo comenzar un importante trabajo interno, que incluso le ha permitido valorar más a su esposa e hijos: Juan, Jorge y Ceci.

“Antes de ir a la clínica me aventé seis meses de peda diaria, estuve en Cuba y perdí mi visa, eché a perder un viaje a Paris y todo lo que te puedas imaginar, pero no me arrepiento, la vida corre para adelante”. Jorge Medina.

“Casi lo pierdo todo”: Jorge Medina

Jorge Medina tuvo importantes pérdidas materiales durante todos los años que bebió sin control, pero por fortuna para él, su esposa desde hace 30 años, Mónica Sánchez, se mantuvo a su lado “en las buenas y en las malas”.

“Yo hice todo para perderla, pero ahí estamos, voy a cumplir 30 años de casado”, dijo el cantante.

Actualmente el cantautor, su esposa e hijos asisten a terapia y mantienen una buena relación: “No sabes cuantos bienes materiales perdí, pero tengo a mi esposa y tengo unos hijos buenos, eso es lo más importante”.

Prepara lanzamiento de nuevo disco

Después de dar a conocer el tema “Te quiero mil”, Jorge Medina prepara el lanzamiento de lo que será su nuevo material discográfico como solista, además planea visitar diferentes ciudades para cantar y sobretodo convivir con la gente que lo sigue desde hace 25 años que comenzó en la industria musical.