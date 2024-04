Jorge Ortiz de Pinedo enfrenta desafío: necesita nuevos pulmones; está en lista de espera de trasplantes

Jorge Ortiz de Pinedo necesita trasplante de pulmones. Foto: Cuartoscuro

Jorge Ortiz de Pinedo reveló que está en lista de espera para poder recibir un trasplante de pulmones. El actor confesó que, en su caso, se necesitan los dos pulmones, pues los que tiene ya están muy dañados.

“En mi caso tendrían que ser los dos. A mí me sacaron un cáncer del pulmón izquierdo y otro del pulmón derecho. Mis dos pulmones están muy afectados”.

En un encuentro con varios programas, entre ellos “HOY”, el actor aseguró que se necesita esperar a que exista un donador, pues, aclaró, no es una persona en específico.

“No hay un donador en específico. Los trasplantes de pulmón, la condición de cualquier ser humano que pueda ser trasplantado tiene que estar en espera de que haya una persona que haya sufrido un accidente o una muerte, de tal manera que sus pulmones puedan ser trasplantados”,

De acuerdo con Jorge Ortiz de Pinedo, actor del emblemático programa “Cero en conducta”, el procedimiento tiene que ser muy rápido, pues sólo “dura” unas cuantas horas.

“Tiene que ser algo tan rápido porque los pulmones, por lo que entendí, es que duran seis horas”.

Aunque el productor se encuentra en dicha lista, espera que sea en los próximos dos años cuando pueda ser elegido receptor de los pulmones que requiere para poder regresar a los escenarios como actor.

“Como productor, como director, posiblemente, no como actor, porque ahorita tengo que estar con esto todavía. Sigo en mi proceso de mis pulmones, pero si Dios quiere, en unos dos añitos que ya me haya yo repuesto, si es que me hicieron el trasplante de pulmón, me verán aquí dar lata de nuevo. Y si no, pues, voy a hacer un teatro en Acapulco y allá lo hago”.

¿Por qué Jorge Ortiz de Pinedo requiere un trasplante de pulmones?

El mayo de 2022, en entrevista con Matilde Obregón, Jorge Ortiz de Pinedo confesó que estaba “condenado a morir un día asfixiado”. De acuerdo con el famoso, hace varios años le detectaron cáncer en el pulmón izquierdo.

Además del tumor maligno, Jorge Ortiz de Pinedo fue diagnosticado con EPOC, enfermedad que, de acuerdo con la OMS, es la tercera causa de muerte en el mundo.

“Me dio hace 8 años cáncer. Me detectaron un tumor en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, me lo quitaron completo el lóbulo… Por haber fumado 47 años de mi vida tengo EPOC, la enfermedad degenerativa crónica. Estoy condenado a morir un día asfixiado porque no voy a poder respirar”.

Años después del primer tumor, los médicos volvieron a detectarle un tumor, ahora del lado derecho, al famoso actor.

“Hace dos años me detectaron otro tumor en el lado derecho. Me quitaron el lóbulo medio. Yo tengo 3 lóbulos en lugar de cinco que tienen los seres humanos. Me cuesta mucho trabajo respirar”.