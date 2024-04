“No me manden flores”: Jorge Ortiz de Pinedo reaparece y aclara su estado de salud

Jorge Ortiz de Pinedo dijo estar bien de salud. Foto: Cuartoscuro /Archivo

Jorge Ortiz de Pinedo, actor y productor, colocó una historia en su Instagram en donde aseguró que su salud está estable. Luego de que se difundió un rumor que estaba grave.

En la historia, Jorge Ortiz de Pinedo explicó que decidió colocar el video ante las llamadas y mensajes que recibió en donde le preguntaban sobre su estado de salud.

Ver más

“Queridos, amigos: pensé que no hacía falta decir nada, pero ante la ola de mensajes, de llamadas que me están mandando todos, muchos amigos de varios chats. Me da muchísimo gusto agradecerles a todos la preocupación, decirles que estoy muy bien, no hagan caso, son rumores, son rumores. No me manden flores”.

En otro video, el cual subió a sus redes sociales, Arath de la Torre añadió que está bien y que no murió

Estado de salud

En pasadas semanas, el comediante reveló que está en lista de espera para poder recibir un trasplante de pulmones. Su caso es particular porque necesita los dos, pues, los suyos están muy dañados.

“En mi caso tendrían que ser los dos. A mí me sacaron un cáncer del pulmón izquierdo y otro del pulmón derecho. Mis dos pulmones están muy afectados”.

En 2022, en entrevista, mencionó que una de las repercusiones de fumar 47 años fue que le provocó EPOC

“Me dio hace 8 años cáncer. Me detectaron un tumor en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, me lo quitaron completo el lóbulo… Por haber fumado 47 años de mi vida tengo EPOC, la enfermedad degenerativa crónica. Estoy condenado a morir un día asfixiado porque no voy a poder respirar”.

Sobre el trasplante aseguró que sigue en espera

“Los trasplantes de pulmón, la condición de cualquier ser humano que pueda ser trasplantado, tiene que estar en espera de que haya una persona que haya sufrido un accidente o una muerte, de tal manera que sus pulmones puedan ser trasplantados”.