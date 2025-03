GENERANDO AUDIO...

“Emilia Pérez“, nominada a 13 premios Oscar, sólo ganó dos estatuillas y parecería que la polémica por esta película acabó; sin embargo, quedan cicatrices por esta visión francesa de un narcotraficante mexicano y Jorge Ramírez Suárez, director de “Guten Tag Ramón“, arremetió contra Jacques Audiard, director de dicha cinta.

“Guten Tag Ramón” se reestrenó en Cinépolis el pasado 20 de febrero, y ahora que ya la viste, te contamos más detalles de esta película mexicana.

“Guten Tag Ramón” hizo lo que “Emilia Pérez” no pudo

Antes de avanzar… ¿por qué Jorge Ramírez Suárez tendría algo que decirle a Jacques Audiard? Muy fácil. Porque él, siendo un cineasta mexicano, hizo un retrato de Alemania desde el respeto en su película “Guten Tag Ramón“.

De hecho, según sus palabras: “Muchos alemanes me dijeron que era la primera vez que veían una película extranjera que retrataba a Alemania como es, con todo tipo de gente, mala onda, buena onda, regular, guapos, feos, de todo. Normalmente, Alemania es retratado siempre como los fríos,los malvados y los nazis. Alemania no es eso”.

No podemos decir lo mismo de “Emilia Pérez“, pues el consenso general ea que no retrataba a México como es. El puesto de tacos con wifi no ayuda mucho a alegrar al público mexicano de la manera en que “Guten Tag Ramón” representaba a Alemania.

Pero… ¿qué le dijo Jorge Ramírez Suárez a Jacques Audiard?

Jorge Ramírez Suárez vino a visitarnos con motivo del reestreno de “Guten Tag Ramón” en México con motivo de su décimo aniversario y fue en nuestra cabina donde liberó todo lo que pensaba del cineasta francés.

“Esa película muy bonita, increíblemente bien hecha, la hicieron con mucho dinero, con actores muy muy muy caros, carísimos, pero tiene un desconocimiento absoluto de lo que es la realidad mexicana y eso creo que es una falta de respeto”. Jorge Ramírez Suárez, director de “Guten Tag Ramón”

Un mensaje contundente del director de “Emilia Pérez” | Foto: UnoTV

Cabe destacar que el cineasta mexicano es, verdaderamente, mexicano; sin embargo, terminó casándose con una mujer alemana y se fueron a vivir a su país; después de muchos años, recibió la doble nacionalidad, y decidió hacer su película con base en sus observaciones de esta nación.

Fue por su experiencia que decidió hacer un retrato de Alemania, sin dejar de lado la parte de México, país del que también habla a profundidad. “Sigo teniendo siempre un pie en México, yo sigo siendo mexicano”, le dijo a nuestro querido Alfredo Narváez.

A través de “Guten Tag Ramón”, refleja el problema de la migración a Estados Unidos y sus peligros, así como el hecho de que la delincuencia obliga a la juventud a buscar otro destino. ¿Cómo habló de esto? A partir de la investigación.

“A mí me han ofrecido películas en Estados Unidos, yo leía los guiones y decía: ‘Yo no sé nada de esto, no me veo haciendo esto porque no lo entiendo, no conozco el contexto. Mucha gente decía: ‘Estás loco’. No, porque de lo que se trata es hacer algo que yo sé, que yo conozco o que puedo investigar”, dijo.

“Guten Tag Ramón”, a 10 años de su estreno

Cuando “Guten Tag Ramon” se estrenó en 2015, no obtuvo un estreno grande por estar hablada parcialmente en alemán y por no tener “actores tan famosos”, según las palabras de su director; sin embargo, su aceptación provocó que se estrenara en más salas por la aceptación del público.

Ramírez Suárez explicó que este fenómeno lo sorprendió y, diez años después, el impacto de la cinta provocó que regresara a salas de cine, aunque él mismo reconoció que ha reflexionado sobre esta película durante la última década.

Además, “Guten Tag Ramón” también recibió reproches por ser un “cuento de hadas” sobre la migración, pero debido a que el director vive en el país europeo, pudo hablar con gente que reconoció vivir una situación similar a la de la película, demostrando que no es una fantasía, sino una realidad.

“Yo recibía mensajes de gente en Alemania que me decía: ‘Yo tuve un Ramón hace 20 años’ o ‘yo ayudé a un colombiano, a un ecuatoriano, a un peruano, a un mexicano que estaban en situación difícil’. Alguien les ayudó”. Jorge Ramírez Suárez

En este sentido, el creador mexicano con nacionalidad alemana reconoció que el valor de esta película es recordar que el instinto humano es ayudar y ser solidario, así como demostrar que las personas son capaces de demostrar amor a quien está solo o desamparado.

De qué trata “Guten Tag Ramón”?

Ramón, un joven de una ranchería del norte del país, harto de cruzar la frontera de Estados Unidos y ser siempre detenido, decide buscar a la tía de un amigo en Alemania. Pero al llegar no encuentra a la tía.

Sin dinero, sin papeles y sin hablar otro idioma más que el suyo, sobrevive en las calles hasta que conoce a Ruth, una solitaria enfermera jubilada, quien le ofrece apoyo. Utilizando el lenguaje universal de la solidaridad, ambos se ayudan mutuamente.

El protagonista es Kristyan Ferrer, quien no tuvo que hacer casting al ser del agrado del cineasta, mismo caso que Arcelia Ramírez y Adriana Barraza, quienes complementan el reparto.

Cabe destacar que Ingeborg Schröner también participó en el proyecto. “Hablé con ella hace poco, tiene 90 años. Ahí sigue dando lata, muy joven, hace yoga, hace muchas cosas”, dijo Jorge Ramírez Suárez.