“Sabe lo que tiene en casa”: nutrióloga de Jorge Salinas responde si se disculpará con Elizabeth Álvarez

Jorge y Elizabeth tienen un matrimonio de más de 10 años. Foto: Cuartoscuro|Archivo

Sobre el alboroto que relaciona a Jorge Salinas con una infidelidad, la nutrióloga Anna Paula, quien admitió que sí hubo un beso entre ellos, respondió sobre si planea ofrecerle una disculpa a Elizabeth Álvarez, la esposa del actor.

Jorge Salinas es el centro de una nueva polémica y esta vez no tiene que ver con la paternidad que se tardó años en reconocer. El protagonista de telenovelas fue fotografiado muy cariñoso con Anna Paula y las imágenes bien podrían causar una crisis en su matrimonio.

Ver más La nutrióloga del famoso actor Jorge Salinas confirmó que si hubo beso 💔💔 #jorgesalinas #chismecito como ven este chisme !? Esperemos que el actor comente algo sobre este rumor tan incomodo. 😢 #infieles #amor #ElizabethAlvarez pic.twitter.com/2yQoIDCTG4 — PRINCESITA DEL CHISMEE (@DaisyRodz2) January 21, 2023

¿La nutrióloga de Jorge Salinas se disculpará con Elizabeth Álvarez?

Desde que se dijo que Jorge Salinas podría estar engañando a Elizabeth Álvarez, el actor no ha dado detalles sobre la presunta relación que tendría con su nutrióloga, más allá de citas médicas. En un encuentro reciente con los medios de comunicación se limitó a señalar que está muy enamorado de su esposa.

Ver más Nutrióloga Confiesa que sí Hubo Beso con Jorge Salinas, Y sí Recuerdo que se Acercó un Poquito más a mí y para mí fue, Digamos, en Cierto modo Chistoso y sí, sí Recibí un beso y me sentí un poco Sacada de Onda,Porque me Dijo ‘Hay Paparazzis Aquí'”, comentó. pic.twitter.com/M5Bf3XU12L — EL MUNDO CON DAVID (@davidji65602452) January 22, 2023

Respecto a lo que provocó la filtración de las fotos, la nutrióloga Anna Paula habló con la revista TV Notas sobre si está en sus planes disculparse con Elizabeth Álvarez después de que el escándalo la involucrara.

Cuando la publicación le preguntó a Anna qué hubiera sentido si ella fuera Elizabeth y viera las fotos comprometedoras de su esposo, la doctora contestó:

“Creo que cada quien sabe lo que tiene en casa”

En cuanto a si está dispuesta a disculparse con la actriz, también dio a conocer su postura.

“No, yo no tengo por qué disculparme con ella, ni con el señor Jorge; al contrario, yo espero una disculpa de su parte por el ataque mediático” Señaló Anna Paula

La nutrióloga explicó en la entrevista que considera que ella no negó el beso entre ambos porque no tiene nada que perder y además ella no buscó ese contacto. Agregó que incluso ha sido abierta sobre el tema y ha tenido disposición para hablar con la prensa.