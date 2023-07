“No me toques”: Jorge Salinas explota ante la prensa; le grita a reportero que no lo toque

Jorge Salinas explota ante la prensa. Foto: Cuartoscuro

Jorge Salinas regresó a los escándalos, pues, luego de su supuesta infidelidad a Elizabeth Álvarez, el actor protagonizó un encontronazo con reporteros en plena alfombra roja de la obra en la que participa junto a otros actores. El famoso estalló cuando un reportero, aparentemente, lo tocó. Situación que hizo estallar a Salinas.

¿Cómo estalló Jorge Salinas?

En medio de un encuentro con los medios de comunicación, Jorge Salinas, quien se dijo tenía problemas con otros actores, no disimuló nada su molestia cuando tuvo contacto físico con un reportero a quien le pidió, con gritos, que no lo volviera a tocar.

“No me vuelas a tocar. No me vuelvas a tocar. No me vuelvas a poner la mano encima”, comenzó a reclamar Jorge Salinas.

Sin embargo, el reportero pidió una explicación sobre la agresión del actor que, se dijo, tuvo un romance con su doctora. En medio de la acalorada situación, el reportero también le recriminó que Jorge Salinas lo tocara, ante lo que el famoso afirmó que él sí podía hacerlo.

“No es ninguna agresión, simplemente no me vuelvas a tocar. Sí, yo sí (te puedo tocar), pero no me vuelvas a poner la mano encima”, sentenció Jorge Salinas, para luego retirarse del lugar visiblemente molesto.

¿Por qué se enojó el actor?

Después de terminada la función de la puesta en escena de la que forma parte, Jorge Salinas volvió a encontrarse con las cámaras de televisión, ante quienes dijo que la actitud del reportero con el que protagonizó el altercado lo hizo con la intención de provocarlo.

“Sé quienes son, sé de donde vienen. Lo hacen para provocar”, enfatizó Salinas. Además, catalogó a su “contrincante” como parte de un grupo de “muertos de hambre”.

“Yo tengo muy claro que la prensa es una cosa, los periodistas son una cosa, y los chismosos, mugrosos, muertos de hambre son otra cosa, los que quieren provocar y llevar ese tipo de cosas”, Dijo Jorge Salinas

Además, aseguró que no reaccionaría de una manera agresiva como “otros compañeros”, dijo, pero, afirmó, no permitirá que crucen su “círculo vital”, y enfatizó que sólo puso un alto en el contacto físico.