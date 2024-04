“Se me pasó la mano”: tras preocupar por su imagen, Jorge Salinas responde por qué se ve así

Jorge Salinas desató rumores tras lucir irreconocible. Foto: Cuartoscuro

¿Le pasó algo a Jorge Salinas? El actor causó preocupación hace poco al lucir irreconocible en unas fotos junto a su esposa Elizabeth Álvarez, y es ahora cuando respondió por qué se ve así

El actor llamó la atención porque en las imágenes se ve más delgado. Debido a su aspecto, se desataron varias especulaciones, situación por la que también ya ha pasado Marco Antonio Regil y por la que ha tenido que reaccionar ante las críticas.

Ver más Elizabeth Álvarez festejando su cumpleaños al estilo Barbie, internautas se preocupan por la salud de Jorge Salinas. pic.twitter.com/0i6s1uko04 — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 6, 2023

Jorge Salinas luce irreconocible; explica qué le pasó

En septiembre pasado, el actor apareció en las fotos de cumpleaños de su esposa Elizabeth Álvarez. El festejo fue con temática de la película “Barbie” y se robó las miradas porque, en las imágenes, el protagonista de “Fuego en la sangre” se ve demasiado delgado.

Jorge habló sobre el cambio en su físico con el programa “Hoy”. Compartió detalles de lo que le pasó al someterse a una dieta.

“Sí, estaba muy flaco. Estaba como 8 kilos abajo todavía, se me pasó la mano”. Jorge Salinas.

Después de reconocer lo anterior, el intérprete agregó que seguirá con la dieta, eso sí, con más cuidado y la llevará por sólo un mes.

“Voy a volver a comenzar esa misma dieta, para volver a bajar, solamente que no la voy a hacer tres meses… nada más 30 días”. Jorge Salinas.

Ver más

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Danna sufre ataque de pánico y casi no llega a presentación de su disco]

Al actor también le preguntaron sobre su salud. Comentó que sí ha estado en riesgo y que por ahora todo es estable.

“Sí, he vivido algunos temas de mucho cuidado, de mucho riesgo para mi salud y para mi vida. Y si Dios no me ha llamado, es porque todavía quiere que esté aquí”. Jorge Salinas.

Con lo anterior, Salinas rompió el silencio sobre su cambio físico, aclarando que fue consecuencia de un régimen alimenticio.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]