Jorge Salinas señaló que nunca había hablado de su secuestro. Foto: Cuartoscuro

Jorge Salinas confesó que fue víctima de un secuestro, luego de ser cuestionado sobre una obra de teatro que causó polémica en CDMX por simular un rapto como parte de su promoción. El actor sorprendió a los medios de comunicación al revelar este episodio desconocido de su vida.

Jorge Salinas revela que fue víctima de secuestro

El actor, conocido por su participación en películas como “Amores Perros”, fue abordado por la prensa en el aeropuerto, justo cuando se disponía a viajar fuera de la capital. En ese momento, fue interrogado sobre la obra teatral “Secuestro”, producida por Omar Suárez, que provocó reacciones negativas al simular un plagio en plena vía pública como estrategia publicitaria.

“Yo fui víctima de un secuestro, es algo que sí está muy c**”**

Declaró el actor, sin especificar el año ni las circunstancias en las que ocurrió

El intérprete evitó emitir juicio sobre la producción:

“No me presentaría, lo que te puedo decir, espero que hagan su chamba y promuevan el trabajo, si lo hizo bien o no, qué les puedo decir, no lo puedo juzgar”

La declaración coloca a Jorge Salinas entre los famosos que fueron secuestrados en México y sobrevivieron, como Laura Zapata, Ernestina Sodi, Vicente Fernández Jr., Adal Ramones, Héctor Sandarti, entre otros.

Salinas no dio más detalles de lo que fue la privación de su libertad en el pasado.

En la obra de teatro que se convirtió en el centro de una polémica, participan Arturo Carmona, René Dupeyron, Cristian de la Fuente y Pedro Moreno.

Famosos que también fueron víctimas de secuestro en México

En noviembre de 2024, Zahie Téllez, jueza de MasterChef, fue secuestrada junto con su esposo Alberto Escobar mientras transitaban por la autopista México-Cuernavaca. El secuestro ocurrió durante una transmisión en vivo. Fueron liberados horas después en Morelos tras la intervención de las autoridades

Vicente Fernández Jr. fue secuestrado en mayo de 1998 en el rancho Los Tres Potrillos, en Jalisco. Su cautiverio duró varios meses y los secuestradores enviaron dos dedos amputados para presionar el pago de rescate. Su padre pagó 3.2 millones de dólares

Adal Ramones, entonces conductor de Otro Rollo, fue secuestrado en 1998 por un grupo armado. Pasó una semana en cautiverio, encerrado en un clóset. Su rescate fue negociado por el productor Memo del Bosque

En 2001, Héctor Sandarti fue secuestrado al salir de una papelería. Fue retenido 18 horas y luego abandonado en un poblado desconocido

Las hermanas de Thalía, Ernestina Sodi y Laura Zapata, fueron plagiadas en septiembre de 2002 en CDMX. Zapata estuvo secuestrada 18 días, Sodi 34. La cantante Thalía habría financiado el rescate

Irán Castillo fue víctima de un secuestro exprés en 2007. Estuvo cautiva tres días. Según contó, la cantante Gloria Trevi ayudó a su familia a pagar el rescate

En 2019, Alejandro Sandí fue secuestrado mientras viajaba por el Nevado de Toluca junto con Esmeralda Ugalde y Vanessa Arias. Fue liberado tras más de 27 horas

Carlos Miguel, actor de telenovelas, fue secuestrado en 2021. Sufrió golpes graves en el rostro y perdió parcialmente la memoria y el oído. Este ataque también afectó su regreso a la televisión

