De la tele a la realidad: ¿cómo ha sido la relación entre Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez?

Jorge Salinas se encuentra en medio de la polémica tras ser señalado de una supuesta infidelidad a Elizabeth Álvarez, con quien contrajo nupcias en 2011, después de algunos años de relación. Tras las acusaciones, Unotv.com te recuerda la historia de amor entre los actores.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez se conocieron en 2008, cuando los actores fueron una de las parejas protagonistas en la telenovela “Fuego en la sangre”, en donde compartieron créditos con Nora Salinas, Pablo Montero, Adela Noriega y Eduardo Yáñez.

Sin embargo, en aquellos años, Jorge Salinas, quien tuvo una hija con Andrea Noli, mantenía un matrimonio con Fátima Boggio, con quien procreó dos hijos. Pero la relación entre Salinas y Boggio, misma que inició en 1996, llegó a su fin en 2009, un año después de haber conocido a Elizabeth Álvarez.

Con el divorcio, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez comenzaron a salir tras el final de la telenovela, en donde, la actriz reconoció que hubo química, por lo que deseaba que hubiera algo “real” con el actor, que, tras varios años, hace poco, reconoció públicamente la hija que tuvo con Andrea Noli.

“Ahí (en la novela) no (éramos pareja). Él me quería convencer, pero yo no quería ceder. Para mí tenía que ser fuera del set, sí tenía que ser fuera del set… Yo si quería que fuera algo real, tenía la necesidad de saber que era algo real, que no fuera como esta convivencia diaria. Le dije a Jorge ‘cuando termine la novela te acepto el café, salimos, platicamos’”.

Elizabeth Álvarez