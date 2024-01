¿Quién es José de Jesús Castro Gómez, prometido de Paola Suárez acusado de mandarla al hospital?

Después de que se hiciera público que el prometido de Paola Suárez la agredió horas después de proponerle matrimonio, José de Jesús Castro, finalmente, apareció para aclarar la situación. El joven afirmó que no está tratando de esconderse y negó, rotundamente, haberla golpeado con un vaso, contradiciendo a las versiones de la agresión que circularon en redes sociales.

Pero ¿quién es el prometido de Paola Suárez, al que acusan de haberla mandado al hospital? En Unotv.com te contamos todos los detalles.

El novio de Paolita Suárez, Jesús, es un joven de aproximadamente 20 años de edad. Su nombre completo es José de Jesús Castro Gómez. Aunque no se sabe mucho sobre su vida personal, ya que prefiere mantenerla en privado, se conoce que es originario de León, Guanajuato, México.

A continuación, se presentan algunos datos adicionales sobre Jesús:

Jesús y Paola se conocieron en una fiesta en León, en marzo de 2023. Inmediatamente, ambos conectaron y comenzaron a salir. El martes 9 de enero, Jesús le propuso matrimonio a Paola, y ella aceptó. Sin embargo, la felicidad de la pareja se vio truncada el 10 de enero, cuando Paola fue hospitalizada por una golpiza, presuntamente, propinada por Jesús.

Jesús negó haber golpeado a Paola, y aseguró que las versiones que circulan en redes sociales son falsas. Sin embargo, Paola presentó una denuncia ante las autoridades por violencia. El caso aún está en investigación.

Tras el revuelo que desató la golpiza a Paola Suárez, Jesús apareció ante medios de comunicación y dijo que no se esconde. El que era su prometido, tan sólo unas horas antes, añadió que no la agredió.

“No me estoy escondiendo (…) Los dos andábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé. Al lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en la cara, porque yo no le pegué”.

Jesús