José Eduardo Derbez asegura que “le pegó mucho” la muerte de Julián Figueroa

José Eduardo Derbez y Julián Figueroa eran amigos. Foto: Gettyimage/Cuartoscuro

José Eduardo Derbez y Julián Figueroa fueron amigos muy cercanos cuando eran “más chavitos”, por ello el comediante aseguró estar muy afectado por la repentina muerte del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián.

El también actor recordó que convivían mucho por la gran amistad que existe entre sus mamás Maribel Guardi y Victoria Ruffo: “nos íbamos mucho de fiesta juntos, se quedaba en mi casa, me tocó muchas veces que me decía habla tú con mi mamá para que me deje quedarme otro día. Fuimos a muchas cenas.”.

José Eduardo reveló que cuando Julián se casó y se convirtió en papá, se distanciaron pues él se dedicó más a hacer su vida en familia.

“Fue un golpe muy fuerte y sobretodo que fue repentino, cuando tienes un familiar ya grande lo empiezas a sentir, que ya viene ese momento o alguien que tiene una enfermedad de mucho tiempo, pero alguien tan joven que fue tan repentino pues sí pega mucho y le deseo toda la fuerza a Maribel”. José Eduardo Derbez

José Eduardo niega tener problemas con el alcohol

José Eduardo ha mostrado en repetidas ocasiones su gusto por las fiestas, el cigarro y el alcohol, sin embargo, el hijo de Eugenio Derbez asegura que solo es una mala fama la que le han hecho.

“La gente cree que bebo mucho porque cuando grabé De viaje con los Derbez lo hice, pero la gente cuando viaja bebe, no tomo tanto como piensan”.

Finalizó la entrevista diciendo que es una persona que trabaja mucho y que si tuviera problemas con su manera de beber no podría hacerlo.