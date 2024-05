“No sé qué me da más nervios”: José Eduardo Derbez reaccionó al posible reencuentro de sus papás por la llegada de su bebé

José Eduardo Derbez reaccionó al posible encuentro de sus papás. Foto: Cuartoscuro

Con el nacimiento de la hija de José Eduardo Derbez se ha creado la expectativa sobre un encuentro entre sus famosos papás: Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. En medio de la incertidumbre, el actor aseguró que en el nacimiento de su pequeña hija tendrán que verse.

En entrevista con varios micrófonos, entre ellos los de Sale el Sol, José Eduardo Derbez aseguró que sus papás estarán en el nacimiento de su primogénita, Tessa. Incluso, bromeó con los nervios que siente de que llegue el día.

“No sé qué me da más nervios. Ahí estarán, yo estaré en lo mío con Paola y resolviendo y viendo. Ellos se toparán por ahí, en una de esas ni los veo cuando se topen”.

“Tengo muchas ganas de conocerla”: famoso desea ya debutar como papá

Además, el protagonista de la serie “Mi tío” aseguró que desea que llegue ya el nacimiento de su primogénita, pues está emocionado de conocerla y cargarla. El hijo de Victoria Ruffo adelantó que, contrario a otros famosos, su hija nacerá en México.

“Tengo muchas ganas de conocerla, de verla, de cargarla, de saber que viene bien. Son muchas cosas… Mexicana de corazón. Va a nacer aquí en México”.

De igual modo, el famoso también compartió que el nacimiento de su pequeña quedara en video. Aunque no será él quien filme el momento y hasta bromeó con que desea no desmayarse en pleno parto.

“Un familiar va a entrar a grabar porque, pues, yo, cortar y ver y apoyar, pues no. Mientras no me desmaye, ya con eso la armamos”

Fue el pasado enero cuando José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay anunciaron que se convertirían en padres por primera ocasión. La feliz pareja también compartió cuál fue la reacción de los famosos abuelos de la pequeña.