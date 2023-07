Por conflictos con la herencia, hijo de Mariana Levy vende tacos de canasta para ganarse la vida

Mientras se resuelve el asunto de la herencia que les dejó su madre, el hijo de Mariana Levy, José Emilio Fernández, contó que atraviesa por una etapa difícil que lo ha llevado a vender tacos de canasta y chilaquiles para poder solventar sus gastos.

El menor de los hijos de la actriz también ha tenido distanciamientos con sus familiares, relató que por ahora no tiene comunicación con su hermana María y su padre José María Fernández “Pirru” lo acusa de haber interpuesto contra él una orden de aprehensión y de desalojo de una casa, señalamiento que el joven desmintió.

Mariana Levy, quien murió en 2005, dejó sus bienes a sus tres hijos, María, Paula y José Emilio, y a 18 años de su fallecimiento su herencia aún no ha sido repartida debido a que se han presentado varios conflictos.

Por la situación, el también nieto de Talina Fernández señaló en el programa de televisión “Ventaneando” que ha buscado maneras para obtener ingresos.

“Está bastante difícil. Estoy trabajando de todo. Vendiendo tacos de canasta, vendiendo chilaquiles; ahorita, hace un mes llegamos a un acuerdo de que nos den una mensualidad en lo que consigo un buen trabajo, pero no me alcanza para pagar todos los gastos de la casa, que es mantenimiento, agua, gas, más mi súper, está bastante complicado”

El joven de 19 años detalló que su hermana María ha complicado el proceso por dinero extra que debe recibir y por esto, él ha buscado cómo cubrir sus gastos. De acuerdo con José Emilio, la albacea no puede darle dinero porque sería injusto para los otros herederos.

Por lo que ha pasado, José Emilio quiere estudiar leyes y está aprendiendo con el proceso que lleva con su abogada. Agregó que ante esta situación su propósito es convertirse en un hombre de bien.

“Esta herencia en vez de traerme cosas buenas, me ha traído puras cosas horribles. Me ha distanciado de mi familia muy feo. Realmente ahorita estoy muy solo; mi papá se fue, mi abuela acaba de fallecer, María y yo no tenemos relación. Ahorita estamos progresando en volver a confiar en nosotros. Toda mi vida la he tomado como una experiencia para salir adelante y ser un hombre de bien”

José Emilio Fernández