¡Seguimos tristes! Recuerdan presentación del “Triste” de José José de hace 54 años; acusan fraude

José José cantó el “Triste” hace 54 años. Foto: Cuartoscuro

Hace más de 50 años, José José impactó con su talento durante el Festival de la Canción Latina al interpretar “El triste”. Sin embargo, el “Príncipe de la canción” no resultó ganador, causando gran polémica. Y, a varios años, en redes sociales, se revivió la participación del fallecido cantante mexicano.

Así fue la participación de José José con “El Triste”

El 15 de marzo de 1979, José Rómulo Sosa conquistó al público con su participación en el famoso Festival de la Canción Latina. El joven de entonces 22 años demostró al mundo su talento y su poder vocal.

Ver más El 15 de marzo de 1970, hace 54 años, José José le regaló al mundo esta magistral interpretación de ‘El Triste’ que lo catapultó a la fama. Ocurrió en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México, durante el «II Festival Mundial de la Canción Latina», concurso en el que José… pic.twitter.com/qLPp5wXijw — Juana Peña (@Chris_Montz) March 15, 2024

José José logró, en ese momento, poner de pie al auditorio que se dio cita en el Teatro Ferrocarrilero y que no dudaron en lanzar flores al escenario que representó el inicio de una larga y prospera carrera del “Príncipe de la canción”.

Al talento del originario de la colonia Claveria se rindió Marco Antonio Muñiz, el “Lujo de México”, cuya reacción de asombro también es viral en redes sociales.

Ver más Es la interpretación más espectacular que haya visto de cantante alguno.

Acá la cara de sorprendido del consagrado artista Marco Antonio Muñiz. pic.twitter.com/9FUmuP9MJy — Fernando Castilla (@castillavel) March 15, 2024

Sin embargo, el cantante no resultó ganador del festival, lo que lo llevó a ser considerado como el rey sin corona. La derrota de José José conmocionó en ese momento.

“Injusto final”: a más de 50 años sigue doliendo derrota del “Príncipe de la canción”

A la presentación de José José, que se recuerda cada 15 de marzo, varios cibernautas muestran su descontento de la resolución del jurado de aquel festival. Incluso, hay quien reitera que se trató de una injusticia.

“Aunque parezca increíble ‘El príncipe de la canción’ no logró ganar el festival”, “Injusto final”, “En serio los jueces tienen que haber estado en hongos para no darle el primer lugar, que tal robo”, “El mayor homenaje se lo rindieron los integrantes de la orquesta, quienes en pleno se pararon para rendir tributo a la gran interpretación”, “Las recientes generaciones se dan cuenta, de lo que realmente no sólo es cantar, sino también saber interpretar una canción”, se puede leer por parte de los cibernautas.

Sin embargo, a 54 años de distancia sigue siendo aplaudido por los fanáticos que corean ese y los otros éxitos que tiene el “Príncipe de la canción”

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV?Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]