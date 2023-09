“Ahí está la Fiscalía”: José Manuel Figueroa responde a Alicia Machado; afirma que la agresión fue al revés

José Manuel Figueroa niega agresión a Alicia Machado. Foto: Cuartoscuro

José Manuel Figueroa respondió luego de que Alicia Machado lo acusara de haberla golpeado, hecho que el cantante negó. El hijo de Joan Sebastian aseguró que si la ex Miss Universo tiene las pruebas, que acuda a denunciar ante las autoridades.

“Si tiene los testigos, tiene que denunciar… Si tiene tantas pruebas, si tiene modo y forma, adelante, ahí está la Fiscalía para que pueda asistir su declaración, sus testigos… Jamás (le he pegado). Nunca”, dijo José Manuel Figueroa

En entrevista con el programa “Sale el Sol”, el cantante destacó que fue Alicia Machado quien lo agredió durante la relación, previo a una fiesta de cumpleaños de la también actriz, por lo que, explicó, dio por terminado el noviazgo con la famosa.

“Se enojó, se puso celosa porque me vio sospechoso hablando por teléfono. Me dio un reverzaso espectacular… Yo dije que no podía haber ese tipo de violencias porque era empezar a faltar el respeto de una forma muy grave”

De acuerdo con lo narrado por el hijo del “Poeta del pueblo”, luego del incidente de violencia, él le habría pedido que se fuera de su casa, por lo que Alicia Machado arremetió estrellando su camioneta contra la puerta de la casa del cantante.

“Le pedí que se fuera de mi casa. Se puso como loca y tuvieron que llevársela porque estaba muy molesta. Tumbó el portón de la casa con su camioneta”

“Amenazar de muerte viene al revés”: dice José Manuel Figuerao de Alicia Machado

Figueroa, quien ya había sido acusado por alguna expareja, confesó que las amenazas las vivió él cuando Alicia Machado mantenía una relación sentimental con un importante líder criminal.

“Amenazar de muerte viene al revés. Todos sabemos con quién tuvo un hijo y se había llegado al acuerdo de que ella no me iba a mencionar y que yo tampoco la iba a mencionar… la amenaza venía más bien de su lado hacia acá”

Además, el famoso dijo, sin dar mayores detalles, que, en alguna ocasión, Machado tomó un cuchillo, presuntamente, con la intención de amenazarlo.

“El cuchillo lo sacó ella para amenazarme”

Finalmente, aseguró que las acusaciones de Alicia Machado no le causan mayor conflicto, pues considero que la modelo no tiene “gran credibilidad”.