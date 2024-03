¿Dónde quedó el amor? “Pirru” sale en densa de sus hijos y lanza mensaje a Ana Bárbara

José María, “Pirru”, y Ana Bárbara tuvieron una relación. Foto: Cuartoscuro

La relación de Ana Bárbara con sus hijos comenzó a desquebrajarse. Ahora, es José María Fernández, “Pirru”, padre de uno de los hijos de la cantante, quien rompe el silencio y manda un fuerte mensaje a la intérprete.

Se arma la polémica entre Ana Bárbara y el “Pirru”

En el programa de Gustavo Adolfo Infante, se hizo pública una carta de José María Fernández, también exesposo de Ana Bárbara, en donde sale en defensa de sus hijos, José María y José Emilio, este último producto de su relación con Mariana Levy, y que tenía una cercana relación con la cantante.

“Ante las recientes declaraciones en agravio a mis hijos, quiero decirle, primero, que mientras yo viva jamás estarán solos e indefensos, por lo que los apoyaré en todos sentidos y hasta las últimas consecuencias. Me parece lamentable y desafortunado que, a través de un abogado que representa a Ana Bárbara y a su pareja Ángel, trate de amedrentar y amenazar a mi hijo José Emilio”.

En el texto compartido en el programa De primera mano, el “Pirru” también relató que su hijo José María habría sufrido castigos “poco ortodoxos”, por lo que tuvo que ir a “rescatarlo” a petición del menor.

“Los llevó a hacer uso de otros castigos poco ortodoxos y a todas luces degradantes para sus personas y sus derechos. Razón por la cual mi hijo José María acudió a mí para que fuera a rescatarlo hace más de un año”.

¿Qué más se sabe de la polémica de la cantante y su familia?

Aunque Ana Bárbara se había mantenido alejada de la polémica y su vida privada estaban fuera de los reflectores, esto cambió cuando José Emilio, al que crio tras la muerte de Mariana Levy, reveló los malos tratos que vivía su hermano José María a manos de Ángel Muñoz, actual pareja de la cantante.

“Al que peor trataba era a Chema. Desde muy chiquito, yo me acuerdo, que llegaba y me contaba que Ángel le decía puras pestes y cosas malas de mi papá. Yo jamás he hablado malas cosas de mi papá. Los trataba horrible. Eran unos niños, literalmente, como del ejército”.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el más pequeño de los hijos de Mariana Levy afirmó que en la recámara de su hermano José María había cámaras. Además, confesó que fue el menor quien, entre llanto, pidió al “Pirru” que fuera por él.

“Solo en el cuarto de Chema tenía cámaras. Hasta yo me sentía incómodo, si me quería meter a bañar, yo no sabía si iba a haber cámaras… Ahorita está viviendo en casa de mi papá, mi papá fue por él a Los Ángeles. Chema le marcó llorando a mi papá diciendo ‘ya no puedo vivir con él’”.

[Te puede interesar: Ana Bárbara rompe el silencio ante polémica con José Emilio Levy]

Asimismo, el nieto de Talina Fernández acusó a Ángel Muñoz de aprovecharse de la intérprete de “Lo busqué”.

“Ángel se está encargando de la educación de mis hermanos, pero esa forma tan militarizada y fea de tratarlos. Yo me sentí muy mal. Se está aprovechando de Ana Bárbara, ¡cómo un policía de migración puede tener un Corvette, puede tener un tesla! Tiene una casa de 4 millones de dólares, cómo es posible”