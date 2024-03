Josh Peck se acercó para ayudarme a superar abuso sexual: Drake Bell

Josh Peck y Drake Bell fueron compañeros de reparto. Foto: AFP

El actor y músico estadounidense Drake Bell, conocido por su papel en la popular serie juvenil “Drake & Josh”, reveló el respaldo que recibió de su ex compañero de reparto, Josh Peck, después de compartir su experiencia de abuso sexual.

En el documental titulado “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, Drake Bell reveló que fue víctima de abuso sexual a los 15 años por parte de Brian Peck, exentrenador de diálogo en series de Nickelodeon.

Tras la emisión del documental, Josh Peck se acercó a Drake Bell en privado para ofrecerle su apoyo y solidaridad. Esta muestra de apoyo llegó después de que algunos usuarios y fanáticos de la serie expresaran críticas hacia Peck, acusándolo de no haber defendido a su amigo en público.

En respuesta a estas críticas, Bell salió en defensa de Peck, asegurando que su compañero sí había estado presente para él en un momento tan difícil. En sus propias palabras, Bell compartió en sus redes sociales.

“Quiero que sepan que Josh sí se acercó a mí y que ha sido muy sensible con esto. Él se acercó a hablar conmigo y ayudarme a superar esto. Ha sido realmente genial. Así que quería que ustedes lo supieran y que se lo tomaran con calma”.

Drake Bell

Tanto Drake Bell y Josh Peck protagonizaron “Drake & Josh”, la popular serie de televisión emitida por Nickelodeon entre el 2004 y 2008. Ambos participaron en cuatro temporadas del programa con sus papeles de los hermanastros Drake Parker y Josh Nicholson.