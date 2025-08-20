Joss Favela celebra la amistad con su disco “Mis compas” Vol. 2

GENERANDO AUDIO...

“Mis compas” Vol. 2 es el quinto disco de Joss Favela. Foto: UnoTV

El cantautor sinaloense Joss Favela presentó con gran entusiasmo su nuevo EP “Mis compas” Vol. 2, un proyecto que reúne a grandes figuras del regional mexicano y que refleja la esencia de la amistad y la colaboración artística.

A sus 34 años, el intérprete suma ya cinco discos en su carrera y aseguró en entrevista con unotv.com que este trabajo es uno de los más especiales por la energía y dedicación invertidas.

“Este disco me ilusiona tanto, es un proyecto muy especial para mí. Le pusimos toda la energía, todas las ganas e invitamos a muchos artistas que creyeron en el proyecto”. Joss Favela

Joss Favela y un disco que reúne a grandes amigos

Joss Favela compartió que la idea de “Mis compas” surgió de las amistades que ha construido a lo largo de su trayectoria como compositor y cantante. En el primer volumen participaron artistas como Yuridia y Banda MS, mientras que para el segundo se sumaron Alfredo Olivas, Ha*Ash, Código FN y Cornelio Vega.

Recordó cómo fue trabajar con los grandes del regional, como su amigo Alfredo Olivas en “Eres”, canción que compuso y de mutuo acordaron la participación de cada uno durante la grabación.

Para Joss Favela una colaboración no es “imponer” sino trabajar en conjunto, compartir y convivir para que eso se vea reflejado en el trabajo final y entregar un producto con corazón y calidad.

“Si te invito es porque quiero de tu arte, quiero tu música, quiero que compartas con la gente que me sigue lo que tú haces”, señaló el cantautor, destacando que cada colaboración fue concebida como una verdadera fusión artística, sin imposiciones y con plena libertad creativa para sus colegas.

El productor también comentó que ahora está viviendo su nueva era como cantante, ya que antes solo se dedicaba a escribir para otros artistas.

“Y ahorita que estoy cantando y tener el cariño de la gente, pues es es un nuevo momento, o sea, todo es distinto y la gente ha estado muy pendiente de lo que sacamos”. Joss Favela

Canciones con historias reales

En este nuevo material, Favela incluyó temas que recorren el amor, el desamor y la nostalgia de los reencuentros. Una de las piezas que más ha conectado con el público es “Todo a su momento”, a dueto con Cornelio Vega, que relata el reencuentro con un viejo amor de la adolescencia.

El artista también resaltó que lo más importante es entregar canciones con verdad y calidad, más allá de la viralidad en redes sociales. “Lo que se queda en el corazón de las personas son las canciones y por eso seguimos cantando grandes temas”, afirmó.

Y sobre sus próximas presentaciones, el cantante actuará en algunas ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles y en el país en Tlaxcala o en la Ciudad de México.

Con “Mis compas Vol. 2”, Joss Favela reafirma su lugar como uno de los grandes exponentes del regional mexicano, combinando su faceta de compositor con la de intérprete, y consolidando amistades musicales que trascienden más allá de los escenarios.