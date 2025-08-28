GENERANDO AUDIO...

A nueve años de la muerte de Juan Gabriel | Foto: Getty Images

Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, nació en Parácuaro, Michoacán, México, el 7 de enero de 1950.

Es ampliamente conocido como uno de los cantautores más icónicos de la música mexicana, dejando un legado que trasciende generaciones. Su música y su estilo inconfundible lo convirtieron en un símbolo de la cultura popular mexicana.

Aniversario luctuoso de Juan Gabriel

El aniversario luctuoso de Juan Gabriel se conmemora el 28 de agosto. En esa fecha, millones de seguidores recuerdan al “Divo de Juárez”, quien falleció en 2016.

Su muerte ocurrió a los 66 años, dejando un vacío en la música y en el corazón de sus admiradores. Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016, a causa de un infarto, en Santa Mónica, California, Estados Unidos.

Casa de Juan Gabriel Cd, Juárez

La casa de Juan Gabriel en Ciudad Juárez, Chihuahua, es otro aspecto importante de su legado. Conocida como “La Casa de Juan Gabriel” o “La Casa de la Calle 16 de Septiembre”, esta residencia se ha convertido en un sitio emblemático, donde los fans rinden homenaje al cantante.

Ciudad Juárez fue una ciudad significativa para Juan Gabriel, ya que vivió allí gran parte de su vida y comenzó su carrera artística en esa región fronteriza.

¿Qué día murió Juan Gabriel?

El día en que murió Juan Gabriel, el 28 de agosto, se mantiene como una fecha marcada en la memoria colectiva de México y de sus seguidores alrededor del mundo.

Cada año, en su aniversario luctuoso, se realizan múltiples homenajes para recordar la vida y obra de un artista que supo capturar el espíritu de su país a través de sus canciones.

Sigue siendo un referente en la música y su influencia perdura en la cultura popular, recordando a todos que su legado es tan inmortal como su música.

Los mitos que han surgido tras la muerte del “Divo de Juárez”

Juan Gabriel vive

Pese a que ya fue demandado por el hijo y el abogado de Alberto Aguilera Valadez (nombre real del cantante), Joaquín Muñoz sostuvo por mucho tiempo que Juan Gabriel continuaba vivo.

Famosos aseguran que Juan Gabriel no está muerto

Cepillín fue uno de los que apoyaba el rumor de que el “Divo de Juárez” no había muerto y en una ocasión aseguró que seguía vivo, lo mismo que la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri.

Una versión más reciente, que pone en duda la muerte de Juan Gabriel, es de la conductora Martha Figueroa, quien expresó que ella es de las que cree que el cantante no ha fallecido. Su acción fue duramente criticada en las redes sociales.

Testamento secreto

Otra de las polémicas o mitos que han rodeado la partida de Juan Gabriel, ha sido el pleito generado alrededor de su legado, pese a que el autor de “Yo no nací para amar” tuvo la precaución de dejar un testamento.

De acuerdo con ese testamento, Iván Aguilera, primogénito del cantante, es el heredero legítimo y quien maneja dinero, derechos y los bienes de su padre, presuntamente, con la anuencia de los demás hijos (Joan, Jean y Hans).

No obstante, en estos ocho años han surgido varios supuestos hijos del compositor, entre quienes han logrado que los avances en la recolección de la herencia se encuentren congelados.

Por tratarse de un gran ídolo en México y otras partes del mundo, no dudamos que sigan surgiendo mitos, historias y leyendas, lo cierto es que, aún vive en el corazón de los mexicanos y que sus canciones siguen sonando para deleite de chicos y grandes.