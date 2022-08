Juan Gabriel en Lecumberri: ¿quién lo ayudó a salir de la cárcel y cómo fue su estadía ahí?

Todo sobre Juan Gabriel suele despertar interés y a días de que un misterioso mensaje sobre él en redes sociales llamara la atención, te contamos cómo fue la vez que el “Divo de Juárez” estuvo preso en la que fue la cárcel de Lecumberri, una aterradora prisión que en su momento fue llamado el Palacio Negro.

Juan Gabriel es uno de los compositores mexicanos más valorados. Murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, debido a un infarto fulminante.

Juan Gabriel estuvo recluso en la Penitenciaria Preventiva del Distrito Federal, mejor conocida como el Palacio Negro de Lecumberri, que cerró sus puertas en 1976. Según lo que se cuenta sobre esta etapa, ahí fue donde compuso algunos de sus éxitos como “No tengo dinero”.

Existen algunas incógnitas sobre su estadía ahí y es por ello que este episodio de su vida despierta curiosidad.

Se sabe que el Fondo de Penitenciarías del Archivo Histórico de la Ciudad de México, conserva los expedientes de miles de reos que pasaron por sus celdas, sin embargo, no existe el expediente de Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel.

Lo que sí se ha dicho es que se cuenta con un registro similar de un exconvicto con el nombre de Jaime Alberto Valadez, preso en 1967 por el delito de robo.

Se cree que en el registro del “Divo de Juárez” hubo un error y lo habrían anotado como Jaime Alberto Valadez. Además, sus amigos y biógrafos señalaron que en realidad estuvo preso entre 1970 y 1971, acusado de robo.

El intérprete de “Querida” había migrado a la Ciudad de México para trabajar en centros nocturnos, fue a cantar a una fiesta y fue presuntamente acusado por la actriz Claudia Islas de haber robado una serie de joyas y una radio.

Ella ya negó haber sido la responsable de la acusación y aunque aseguran que de Juan Gabriel nunca salió quién lo denunció por robo, es a ella a la que relacionan con la estancia del intérprete en Lecumberri.

Al parecer, la persona que lo ayudó a salir de la cárcel fue Ofelia Urtuzuástegui de Puentes, esposa del director de Lecumberri, con quien Juanga sostuvo una plática en la que le confesó su inocencia.

Rosenda Puentes, hija del director del Palacio Negro, sostuvo en una entrevista con el programa “Ventaneando” que Claudia Islas fue la responsable de la acusación falsa a Juan Gabriel.

“En ese tiempo, ella estaba casada con una persona importante, militar o policía. Le levantó un falso testimonio porque él no robó nada de joyas; sólo fue a cantar a una fiesta. De él nunca salió decir quién lo acusó de eso; yo me enteré que fue ella porque, como era conocida, eso trascendió, y gente cercana a él me lo confirmó”

Dijo Rosenda, también amiga cercana de Juan Gabriel