Hombre idéntico a Juan Gabriel es captado en París. Foto: Getty Images

¿Juan Gabriel sigue vivo? Al menos eso afirman miles de personas luego de salir a la luz un video en el que aparece un hombre con parecido al cantante mexicano. El metraje fue grabado en París, Francia y rápidamente se volvió viral en redes sociales, reavivando la especulación sobre la supuesta reaparición del “Divo de Juárez” a casi una década de su fallecimiento.

El clip fue compartido por el usuario Fidel Marín en TikTok, donde ya supera los 5.3 millones de reproducciones. Según la descripción, fue grabado en un restaurante ubicado en Île-de-France, Sarcelles, en París.

La persona que capturó al doble del intérprete se encontraba en el restaurante junto a un acompañante cuando se percató que enfrente de él estaba un hombre muy parecido a Juan Gabriel.

El “gemelo” del “Divo de Juárez” es un adulto mayor quien viste una chamarra anaranjada, cabello cano y largo hasta los hombros, pero lo que llamó la atención de los usuarios fueron sus rasgos faciales, mismos que recuerdan a los del cantante; como la forma de su boca, sus labios y mirada, además de una complexión muy parecida.

El usuario colocó de fondo la canción “Querida”, para hacer más especial el momento. La publicación desató reacciones de asombro y comentarios que iban desde comparaciones con fotografías de Juan Gabriel hasta bromas.

“Ese no es Juan Gabriel, es Jean Gabrielle” o “Esa persona no es Juan Gabriel ni Alberto Aguilera, su nombre es Adán Luna”, en referencia al primer nombre artístico del cantante.

“Yo estaba en el lugar y le pregunté: ¿Usted es Juan Gabriel? Y me dijo: Lo que se ve no se pregunta”, señaló otro usuario.

“Ojalá que sea él, que esté vivo y disfrutando de su vejez, sin la presión de los medios”, fue el comentario de otro usuario. Mientras que otra persona comentó que “Juan Gabriel dijo varias veces que le gustaría vivir en París”.

Rumores y teorías sobre su muerte

Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, falleció el 28 de agosto de 2016 a los 66 años, víctima de un infarto agudo al miocardio en Santa Mónica, California.

Su muerte causó gran conmoción en México y Latinoamérica, donde es considerado uno de los cantautores más importantes en la historia de la música en español.

A lo largo de los años han circulado rumores y teorías conspirativas que ponen en duda su partida, algunos de estos señalamientos comenzaron poco después de su muerte, cuando surgieron versiones de que Juan Gabriel habría fingido su fallecimiento para alejarse de los escenarios y de la presión mediática.

También se hablaba de presuntas inconsistencias en el acta de defunción y de que su cuerpo nunca fue mostrado públicamente, lo que alimentó las sospechas.

Además, declaraciones de personas cercanas, como su exmánager Joaquín Muñoz, quien aseguró que el intérprete estaba vivo y que “pronto reaparecería”, mantuvieron viva la especulación.

Estas teorías se reforzaron con publicaciones en redes sociales, montajes y videos virales donde aparecían hombres mayores con parecido físico al “Divo de Juárez”, lo que hacía que muchos seguidores dudaran de la versión oficial de su fallecimiento en 2016.

Este nuevo video no ha hecho más que avivar esas especulaciones, con usuarios asegurando que el hombre grabado en París corresponde a la edad que tendría actualmente el intérprete de “Amor Eterno”, alrededor de 75 años.

El legado que mantiene vivo al ‘Divo de Juárez’

El cariño del público hacia Juan Gabriel permanece intacto, su música sigue vigente y sus conciertos se recuerdan como momentos históricos, como aquel que ofreció en Bellas Artes.

Incluso, a inicios de este 2025, cientos de fans se reunieron en la Cineteca Nacional para revivir en sus jardines la proyección de esa presentación.