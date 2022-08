¿Presintió su muerte? Aida Cuevas revela que Juan Gabriel veía el final de su vida

A días de conmemorarse un aniversario luctuoso más de Juan Gabriel, Aida Cuevas, quien habría sido una de las mujeres a las que el “Divo de Juárez” quiso, reveló que el cantante presentía que el fin de su vida estaba cerca.

Durante una entrevista con Ventaneando, la llamada “Reina de la Música Ranchera” recordó que en pláticas con el intérprete de “Amor eterno” le dejó entrever que presentía que algo le pasaría.

“Él algo presentía. Él me platicó muchas cosas que me voy a llevar a la tumba, pero me daba a entender que él esperaba su próxima partida”.

La famosa, que enfrentó una fuerte disputa con su hermano, el también cantante Carlos Cuevas, aseguró que el famoso, que popularizó la frase “Lo que se ve no se pregunta”, le habría confesado a quién heredaría todos sus bienes.

“Él a mí me platicó quién iba a ser su heredero universal, a quién iba a dejar como albacea. El abogado Pous me platicó cosas, de verdad, muy íntimas. Cuando a mí me dijo el nombre de Iván me quedé sorprendida. A lo mejor peco de indiscreta, pero el licenciado (Guillermo) Pous me dijo: ‘¿Usted podría venir a corroborar?’. Sí, señor, porque a mí me consta, o sea, no tengo la grabación, pero sí tengo el testimonio de él diciéndome quién era el heredero universal”.

