Juan Manuel Bernal fue testigo de muchos abusos durante la década de los 80 y 90, así los recuerda

Juan Manuel Bernal regresó a dar vida el personaje de Raúl López Morton en la segunda temporada de “Señorita 89”, uno de los grandes villanos de la historia.

El actor platicó con Unotv.com sobre sus inicios en la televisión, poco tiempo después de terminar sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y la manera en que fue testigo de cómo habían muchas cosas normalizadas: “llegué a ver unas escenas muy humillantes en la vida real”.

“Escenas con personajes importantes que tenían hacia ciertos actores o actrices, que tenían que ver con un abuso de poder y que estaban tan normalizadas, que parecía que no pasaba nada”.

Según recordó, muchos de los personajes, que tenían poder, eran groseros, abusivos e irrespetuosos con ciertos actores o actrices que tenían bajo su control: “parecía que no pasaba nada durante años, hasta que empezamos a hacer Señorita 89 y empecé a recordar muchas cosas pues varios especiales de Señorita México se grababan junto al foro que yo trabajaba”.

Juan Manuel Bernal fue testigo de muchos abusos de poder

“Señorita 89” es un thriller dramático, ambientado en México en 1989, en el que 32 misses de un certamen de belleza llegan a La Encantada, una finca tan paradisíaca como repleta de secretos, un lugar que irá mostrando lentamente su cara más infernal.

La serie se estrenó en febrero de 2022 y durante las sesiones de mesa, que tuvieron los actores del elenco, todos “cayeron en la cuenta” de que habían presenciado ese tipo de situaciones, en diferentes momentos de sus carreras.

“Había un patriarcado y un machismo institucionalizado, por todos lados y no era mal visto, además me tocó en ese sentido, y no quiero hablar mal de nadie, pero me tocó ver a las grandes estrellas del cine mexicano de los cincuentas, las grandes estrellas, de repente vivir cosas muy incómodas y molestas”, agregó Bernal.

El protagonista de series como “La cabeza de Joaquín Murrieta”, “Monarca” o “Capadocia”, compartió también, que se hizo muy amigo de una de esas grandes estrellas del cine y la televisión, pues la admiraba desde niño, y que siempre le dice “que cómo pudo sobrevivir a esa época. Ella y todas las mujeres son unas guerreras y lo fueron toda su vida”

“Me tocó ver cosas muy de cerca en ese sentido, en algunas cosas ha habido una evolución, pero también una involución”. Juan Manuel Bernal

“Señorita 89” es un espejo de Latinoamérica

La segunda temporada de “Señorita 89” ya está disponible en Universal+ y según dijo Juan Manuel, es un retrato y un espejo de toda Latinoamérica, donde los hilos los manejan la gente de poder, quienes se van metiendo como la humedad.

“Cuando estaban en apogeo los concursos de belleza, estamos hablando de los 80s, 90s, eran realmente un suceso nacional, cambiaban hasta la historia política del país, ahí se demostraba cuál era el estado más poderoso dentro de la República Mexicana, el día de Señorita México era como el 16 de septiembre, eran tan vistos como la final de una telenovela o la final en Televisa de Guadalajara contra América o incluso el Mundial”, declaró Juan Manuel.

Bernal aseguró, que estos concursos de belleza dejaron de funcionar pues la gente comenzó a abrir lo ojos y tomaron conciencia, aunado al declive en el monopolio de la televisión en México.

“También a nivel internacional, al develar este velo de belleza, glamour y brillo y contarnos lo que nadie veía, creo que ahí es cuando se empieza a ganar a pulso el desprestigio de algunos de la mayoría de los concursos de belleza, también porque se reinterpretó el concepto de belleza”, finalizó Bernal.

¿De que trata la segunda temporada de “Señorita 89”?

En la primera temporada de Señorita 89, Isabel (Natasha Dupeyrón) fue coronada; Dolores (Bárbara López) está muerta; Elena (Ximena Romo) se exilió y el imperio de Concepción (Ilse Salas) “La Encantada” se cayó a pedazos.

Ahora en la segunda temporada ya es 1990 y las dos principales cadenas de televisión de México se prestan a reventar la sintonía en una guerra por imponer a la siguiente Reina.

Mientras Señorita Yucatán intenta mantener la corona sobre su cabeza, se está gestando una revolución y su chispa es una Reina de piel Morena dispuesta a sacudirlo todo con tal de cambiar las reglas del juego.

Esta segunda temporada de ocho episodios está producida ejecutivamente por Pablo Larraín, Juan de Dios Larraín, Ángela Poblete y Mariane Hartard de Fabula y Christian Vesper en Fremantle; escrita por Lucía Puenzo, quien también es directora, María Renée Prudencio y Tatiana Mereñuk; y dirigida por Nicolás Puenzo, Sílvia Quer y Jimena Montemayor.

Dolores Heredia su suma con Juan Manuel Bernal a la lista de villanos de “Señorita 89”

Al elenco de la nueva temporada se suman Dolores Heredia como La Madrina, madre de los carteles, que ve poder e influencia en Jocelyn (Leidi Gutiérrez), y Yoshira Escárrega como Maribel Montaño, conocida como “La Santa”(porque dicen que en la noche en la que la encontraron con los ojos de su víctima en las manos, el hombre que estaba muerto, aún podía ver).

