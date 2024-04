¡Drama en el concierto de Madonna! Juan Pablo Medina ofrece disculpas a Wendy Guevara; ve por qué

Juan Pablo Medina y Wendy Guevara, vivieron un momento incómodo durante el concierto de Madonna en el Palacio de los Deportes. Al parecer, el actor se equivocó de lugar, lo que generó un malentendido entre los famosos.

Después de que Wendy Guevara diera una entrevista y contará la anécdota que vivió con el actor, las redes sociales se encendieron, por lo que Juan Pablo Medina tomó la decisión de dar una disculpa pública.

“Lo único que quería era encontrar mis lugares. Desafortunadamente, llegué a un lugar y no eran mis lugares, pero yo no quería tener el lugar de nadie más, yo quería estar en mi lugar y fue toda una travesía, me frustré y la verdad, mi comportamiento fue inaceptable”.

Según relatos de testigos, el incidente ocurrió cuando Juan Pablo Medina intentó ocupar el asiento de Wendy Guevara mientras ella se ausentó para ir al baño. Supuestamente, hubo intercambio de palabras y la situación se tornó tensa, cuando el actor expresó su frustración de manera poco adecuada.

Juan Pablo Medina explicó su versión de los hechos, admitiendo su error y calificando su comportamiento como inaceptable. Sin embargo, tras el episodio, Medina se acercó a Guevara para ofrecerle disculpas, las cuales fueron aceptadas por la influencer.

“La verdad mi comportamiento fue inaceptable. Afortunadamente, pude hablar con Joel y con Wendy, les pedí una disculpa porque sí fue reprobable lo que hice. La verdad yo no soy así. Nunca me había pasado. Al día siguiente les escribí”.

El actor afirmó que sólo quería encontrar su lugar asignado y que, tras darse cuenta del malentendido, se disculpó con Wendy y su mánager. Además, manifestó su admiración por la influencer y su arrepentimiento por su actitud durante el incidente.

“Soy fan de la Wendy, la sigo. Me pareció extraordinario que se subiera al escenario. La verdad yo me equivoqué. Hay que aprender de los errores y entender que puede pasar y si te pasa tienes que hacerte responsable. No me voy a justificar, pero tengo que yo entender que es mi problema y que yo tengo que tener más paciencia con la situación que esté pasando”.

Juan Pablo Medina