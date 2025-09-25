GENERANDO AUDIO...

Mar es la única finalista, todos están nominados.

Los habitantes vivieron momentos de tensión en la última nominación de La Casa de los Famosos México; seis famosos quedaron en riesgo de salir.

La última nominación estuvo marcada por la incertidumbre y un inesperado giro en las reglas. Los participantes entraron al confesionario por última vez para repartir sus puntos y, tras varios minutos de expectativa, fue Galilea Montijo quien reveló en vivo a los nominados que están en riesgo de eliminación a tan solo días de la gran final.

¿Quiénes son los nominados en La Casa de los Famosos México?

Durante la gala, Galilea Montijo recordó a los habitantes que sus votos en el confesionario definieron la lista de nominados. Solo Mar logró asegurar su lugar en la final gracias al “ticket dorado”, mientras que los demás quedaron expuestos al veredicto del público.

Los nominados fueron:

Dalílah

Shiky

Alexis

Aldo

Aarón

Abelito

Uno de ellos abandonará la casa el próximo 28 de septiembre, quedando fuera de la gran final.

Cambio de reglas en las últimas nominaciones de La Casa de los Famosos

En esta ocasión, La Jefa sorprendió nuevamente a los participantes al modificar el sistema de votación. En lugar de nominar a cuatro compañeros, los habitantes debieron otorgar 3 puntos, 2 puntos y 1 punto a tres concursantes distintos, lo que obligó a replantear sus estrategias de juego.

Este pequeño cambio generó mayor tensión, ya que cada punto tuvo un impacto directo en la conformación de la placa final. Fue Shiky quien con su nominación logró la jugada maestra y subió a la placa a todos los famosos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Cómo salvar a tu famoso favorito?

La decisión final está en manos del público. Desde la gala, las votaciones quedaron abiertas, y los seguidores podrán elegir quién continúa dentro de la casa y quién será el último eliminado antes de la final.

“Uno de ustedes será el último eliminado a manos del público. Nominados, les deseo mucha suerte, el público tiene la última palabra”, expresó Galilea Montijo durante la transmisión.

Con la recta final en puerta, la tensión aumenta y cada voto puede cambiar el rumbo del reality.