Julia Fox acaparó las miradas en el fiesta de Vanity Fair. Foto: AFP

Julia Fox, ex de Kanye West, sorprendió en la fiesta de Vanity Fair, posterior a la ceremonia del Oscar 2025, con un atrevido vestido transparente.

El diseño consistía en una tela translúcida que cubría su cuerpo, adornada con extensiones de cabello que simulaban las ondas de “El nacimiento de Venus” de Botticelli.

Para complementar su look, Fox optó por una peluca morena con flequillo y ondas largas que se extendían más allá de sus rodillas.

La actriz y artista italo-estadounidense completó su atuendo con zapatos de tacón en tono nude y un maquillaje sencillo que contrastaba con la audacia de su vestido.

La pieza es de la diseñadora turca Dilara Findikoglu, de 34 años, y pertenece a su colección primavera-verano 2023 y siempre es elegida por las famosas que apuestan a las transparencias.

Madonna, Dua Lipa, Rihanna, Margot Roobbie, Charli XCX, Doja Cat y Kim Kardashian son algunas de las famosas que han usado sus diseños.

Incluso, en la misma fiesta de Vanity Fair, la cantante Rosalía llevó un vestido de su autoría.

​Las redes sociales no tardaron en reaccionar, comparando su elección con la reciente aparición de Bianca Censori, esposa de Kanye West, quien lució un vestido similar en los Grammy.

Julia Fox y su relación con Kanye West

Cabe destacar que Fox mantuvo una breve relación con West en 2022, lo que añadió más interés a las comparaciones.

“Me arrepiento mucho de esa relación, la odio. Fueron solo unas semanas, pero suficientes para que me durara toda la vida. Estuve probablemente en la posición más incómoda de mi vida y eso es decir mucho. No quiero ser conocida por ser la novia de nadie”, dijo tiempo después a The Times.