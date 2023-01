¿Quién es Julia Puig, la guapa abogada con la que Gerard Piqué habría engañado a Clara Chía?

Julia Puig, la abogada relacionada con Gerard Piqué – Foto: Instagram y AFP

La prensa española señala que Gerard Piqué y Clara Chía estarían pasando por su peor momento, producto de la tiradera de Shakira con Bizarrap. En días recientes, también surgió el rumor de que el exfutbolista del FC Barcelona le habría sido infiel con una abogada de Barcelona llamada Juila Puig.

¿Quién es Julia Puiggali, la abogada relacionada con Gerard Piqué?

La mujer que ha sido vinculada con Gerard Piqué es Julia Puig, una joven abogada de Barcelona. Según medios españoles, la mujer tiene un Máster en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance. Cabe destacar que sólo se trata de rumores hasta el momento.

El periodista Jordi Martín fue el encargado de ventilar la supuesta relación entre ambos y luego de que esto sucediera, la joven catalana decidió poner su cuenta en privado, ya que en cuestión de horas llegó a más de 33 mil seguidores, producto de la controversia con la expareja de Shakira.

Hasta el momento, no se ha confirmado que sea familiar del futbolista Riqui Puig, excompañero de Piqué en el FC Barcelona.

Sin embargo, los usuarios de Instagram lograron rescatar información sobre Julia Puig: destacando que a la abogada no sólo le apasiona el derecho, sino que le gusta viajar mucho, comparte fotografías sobre su estilo de vida y ejercicios.

¿El exfutbolista ha salido con la abogada catalana?

El periodista de espectáculos Jordi Martín, quien ha seguido de cerca la separación de Gerard Piqué y Shakira, dio a entender que el futbolista le habría sido infial a su novia Clara Chía Martí con la joven abogada, aunque ninguna otra fuente ha podido constatar la información.

“¿La conoces Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima tuyo”, escribió el paparazzi español poniendo en aprietos a Gerard Piqué. Además mostró la cuenta de Instagram de la nueva “conquista” del ex delantero del FC Barcelona.

En distintas ocasiones, el paparazzi ha expresado el apoyo incondicional hacia Shakira, y por ello, ha tratado de exponer al campeón del mundo, como cuando reveló el nombre de todas las mujeres con las que le fue infiel a la colombiana; por este motivo, la información proporcionada, no ha sido completamente creíble.