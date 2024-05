¡Les da la bendición! Julieta Venegas reacciona a la porra del Cruz Azul que usa su canción

Julieta Venegas reacciona a la porra del Cruz Azul. Foto: Cuartoscuro

Julieta Venegas reaccionó al uso de su canción por parte de la afición del Cruz Azul. A través de sus historias de Instagram, la cantante mostró su apoyo a la máquina, previo a su encuentro contra las Águilas del América.

Con un video en donde se ve y se escucha a la porra del Cruz Azul entonar el tema “Andar conmigo”, la cantante escribió “Qué emoción. ¡Fuerza!”.

“Tenemos la bendición de doña Julieta”: fans reaccionan a publicación de la cantante

Como era de esperarse, a través de redes sociales varios cibernautas reaccionaron a la publicación de Julieta Vengas y aseguraron que ya cuentan con su “bendición”.

Ver más Tenemos la bendición de doña Julieta Venegas, nosotros ya ganamos! 🎶💙👰🏻‍♀️ pic.twitter.com/WINoWXRt8V — 𝕸𝖔𝖘𝖘 ❦ (@PauuMoss) May 23, 2024

[Te puede interesar: Qué relación hay entre Julieta Venegas y el equipo Cruz Azul]

Mientras que otros cibernautas destacaron que ya por tener el apoyo de la intérprete de “Limón y sal” el equipo ya había ganado.

Ver más La reinota de @julietav compartiendo el video de la afición cantando "Andar conmigo" en IG. @CruzAzul ya ganó. 🥹💙 — Brenda Medina (@b_renmedina) May 23, 2024

Además, se pueden leer comentarios de fans que muestran su emoción ante el llamado “Clásico joven” del futbol mexicano.

“No sé por qué este post de Julieta Venegas me hizo llorar. Era el que faltaba”, “Llámenme loco, pero no han anunciado el show del medio tiempo, en la semifinal hubo show, en los cuartos de final hubo show, se viene Julieta para la final”, “Llego en el momento justo”, “Me parece bien, no quiero que después digan que perdieron porque no les dio su bendición, no queremos excusas”, son parte de los comentarios que se pueden leer por parte de usuarios de redes sociales.

¿Por qué relacionan la canción de Julieta Venegas con el Cruz Azul?

El tema de la popular cantante fue tomado como un himno por parte de la afición azul gracias al técnico de la máquina, Martín Anselmi. Según reportes, el director técnico utilizó el tema al momento de comunicar que se mantenía al frente del equipo.

Después de eso, los aficionados del equipo de futbol tomaron el icónico tema de Venegas para hacerlo parte de sus porras a los jugadores durante los partidos que disputan contra diferentes escuadras.

¿Qué dice el tema de la cantante?

La canción se desprende del álbum “Sí”, que Julieta Venegas lanzó en 2003 y que habría sido compuesta por la propia cantante junto a Coti. En el canal oficial de la famosa, el tema supera 14 millones de reproducciones.

Parte de la letra dice: