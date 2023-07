“Respeten jerarquías”:  Julio Preciado anuncia fecha de retiro y manda duro mensaje a nuevos cantantes

Julio Preciado anuncia fecha de retiro. Foto: Getty Images

Julio Preciado, quien fuera vocalista de La Banda el Recodo, anunció la fecha de su retiro de los escenarios luego de varios años de carrera. Además, el cantante aprovechó para mandar un contundente mensaje a los nuevos cantantes, como Natanael Cano y Peso Pluma.

¿Cuándo se retira Julio Preciado?

En una entrevista retomada por el programa “Sale el Sol”, el intérprete de música de banda dijo que desea retirarse a más tardar en 2026 y, luego de los problemas de salud que enfrentó, quiere que sea en buen estado físico.

Además, dijo que desea que su retiro de los escenarios sea como el del fallecido Vicente Fernández, el “Charro de Huentitán”.

“Creo que, para mí, el 2025 o, quizá, el 2026, máximo, es el año de mi retiro. (Me gustaría retirarme) en plenitud de facultades que es lo más importante. Yo me quiero retirar como se retiró Vicente (Fernández) por todo lo alto”.

Preciado destacó que lo que busca evitar es que su retiro de los escenarios sea obligado por situaciones que causen problemas en su carrera.

“Que no me digan ‘mira, se retiró porque no pudo cantar. Se retiró porque ya la garganta no le respondió”.

“Tienen que respetar jerarquías”: Julio Preciado manda mensaje a nuevos cantantes

Julio Preciado criticó a los nuevos cantantes de los corridos tumbados, quienes se hacen llamar los reyes del regional mexicano y, además de dudar sobre si ‘encaja’ en el género, les dijo que deben respetar jerarquías.

“Son muchos años que ha trabajado la gente para que vengan, de un día para otro, a decir ‘nosotros somos los nuevos reyes del género’ te duele. Es un género que no sé si encaje dentro del regional mexicano. Y aclarando, no les tengo envidia, no es nada… pero creo que tienen que respetar jerarquías”.

Pero ahí no paró, pues Julio Preciado afirmó que a los nuevos cantantes se les ha subido la fama.

“Desde ahí están mal porque están perdiendo el piso y es lo peor que le puede pasar a un artista, a una persona que vive de esto, es lo peor que le puede pasar”.

Además, el cantante dijo que ha rechazado invitaciones para incursionar en el género de corridos tumbados por respeto a él y al público que lo sigue desde hace varios años.