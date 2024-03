“No nos acordábamos”: Julión Álvarez detiene concierto porque no puede cantar corridos en Chihuahua

Julión Álvarez tuvo que detener una canción a la mitad para evitar ser multado por las autoridades de Chihuahua. Este curioso momento ocurrió el fin de semana, durante el concierto que realizó en compañía de Alfredo Olivas en el estadio Olímpico Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Como parte de su gira “Prófugos del anexo, en las pedas y en los pedos” Julión Álvarez y Alfredo Olivas visitaron la capital de Chihuahua. Durante el concierto, los artistas comenzaron a tocar “El malo de Culiacán” pero tuvieron que detener su interpretación porque se acordaron de que en esta ciudad están prohibidos los corridos.

“Oigan, ¿Saben qué? Somos borrachos pero no irrespetuosos, poquito. Y de verdad lo decimos, con mucho respeto, no nos acordábamos de que aquí no podemos tocar corridos, compa. Se nos olvidó. Pedimos públicamente una disculpota”.

Explicó Julión Álvarez