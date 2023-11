¿No lo dejaban dormir? Julión Álvarez sorprende al colarse en una fiesta

Julión Álvarez sorprende al colarse en una fiesta. Foto: Cuartoscuro

Vaya sorpresa les dio Julión Álvarez a unos jóvenes que se encontraban festejando, pues el cantante se coló en la reunión y los afortunados no dudaron en compartir el momento en redes sociales, en donde se hizo viral.

Así se coló Julión Álvarez a la fiesta

En la grabación se ve cómo Julión entra en donde estaban los jóvenes, quienes, sorprendidos y emocionados, estrechan la mano del cantante.

En el video se escucha decir a uno de los jóvenes que le bajara a la música, mientras que Álvarez saluda a los asistentes luego de que afirmaran, en tono de broma, que no los dejaban dormir.

La presencia de Julión Álvarez no fue desperdiciada por los jóvenes, pues aprovecharon para tomarse fotos con el intérprete de “Ojos verdes” y compartirlas en plataformas digitales.

Además, se escucha decir a uno de los afortunados jóvenes que “ni en su mejor sueño” veía a Julión llegar a una fiesta en la que él se encontrara.

“Yo también quiero vivir ese sueño”: en redes reaccionan a video del cantante

Como era de esperarse, luego de que se hicieran virales las imágenes de Julión Álvarez colándose a la fiesta, decenas de usuarios de redes sociales reaccionaron, lamentando que ese tipo de sorpresas no les pasen a ellos.

“Cosas que nunca nos van a pasar”, “Yo quiero vivir ese sueño”, “¿Y cómo pueden reaccionar tan normal? Yo me muero de la emoción si Julión llega a mi fiesta”, “¿Cómo le hacen para saludarlo tan tranquilos? Yo no podría”, “Dios mío, qué ganas de ser de los vecinos ruidosos”, “Solo quiero ser uno de ellos”, “A mis fiestas solo llegan los policías”, “Imagínate haber faltado a la fiesta y que caiga Julión Álvarez”, “No manches, me muero ahí mismo”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.