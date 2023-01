Jumbo alista su regreso a la música, mientras su vocalista se estrena como conductor

Clemente Castillo, vocalista de Jumbo, debuta como conductor y como curador del catálogo de artistas que se presentan a lo largo de 10 capítulos que tienen previstos para la primera temporada de la serie “Diamante en el mapa” y que hoy miércoles estrena su segundo capítulo con la cantante originaria de Chihuahua, Ruzzi.

Sobre su nueva etapa como conductor, Clemente Castillo dijo:

“De repente en las pláticas surgió (…) dije es algo nuevo para mí pero estoy puesto, me siento muy tranquilo de saber que tantos años de mi vida le he dedicado a la música ”.

En cuanto al posible regreso de Jumbo a la música, su vocalista señaló que nunca habían hecho una pausa tan larga, se están cumpliendo tres años, y que “ahorita estamos en pláticas para ver cómo, cuándo y qué es lo qué vamos a hacer. Yo lo quiero llamar como un ‘reset’ duro, como un capítulo completamente nuevo, darle la vuelta a la página”.

Por su parte, Marcelo Quiñones, director del programa “Diamante en el mapa”, mencionó que la idea del mismo surgió a raíz de que Clemente empezó a desarrollar esta idea, para tratar de darle más salida artistas que “él pensaba que eran diamantes y que no estaban ahí, tan expuestos a la luz”.

Para este segundo episodio presentan a Ruzzi, una artista de Chihuahua que lleva años en la industria e inició su carrera formando parte de la banda de tour de Julieta Venegas y en la gira del 20 aniversario del disco mítico “RE” de Café Tacuba. También ha colaborado con destacados artistas como Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana, Javiera Mena, Gepe, Alex Anwandter y muchos más.

“Se me hace súper importante que exista este tipo de proyectos porque yo me considero una persona pésima para las redes, que tienes que estar ahí dándole, subiendo cosas, entonces se me hace increíble que se haya grabado esto. Para que más gente conozca diferentes talentos, no solo el mío”.

Ruzzi