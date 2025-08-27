Junior H en México: precios, venta y ciudades de su “Sad Boyz Tour”
Junior H dio a conocer las fechas de su gira “Sad Boyz Tour” para lo que resta del año, donde visitará ciudades como Guadalajara, Monterrey y la CDMX.
Uno de los representantes de los corridos tumbados dio a conocer, a través de su cuenta de Instagram, los detalles de sus próximos conciertos.
“Prepárate para una noche inolvidable con su show completo lleno de emociones y puro sentimiento sad. ¿Estás listo para llorar, cantar y vibrar con Junior H“, se lee en la descripción de la publicación de Instagram.
Fechas y ciudades de la gira “Sad Boys Tour” de Junior H
La gira iniciará el 8 de noviembre en la Explanada del Estadio Caliente, en Tijuana, Baja California y terminará el 7 de diciembre en el Centro Expositor de Puebla.
- 8 de noviembre de 2025 – Tijuana, Baja California – Explanada Estadio Caliente
- 14 de noviembre de 2025 – Acapulco, Guerrero – Arena GNP Seguros
- 15 de noviembre de 2025 – Toluca, Estado de México – Estadio Toluca 80
- 16 de noviembre de 2025 – Guadalajara, Jalisco – Plaza Nuevo Progreso
- 19 de noviembre de 2025 – Monterrey, Nuevo León – Estadio Walmart Park
- 21 de noviembre de 2025 – Chihuahua, Chihuahua – Estadio M Almanza
- 22 de noviembre de 2025 – Ciudad Juárez, Chihuahua – Estadio Carta Blanca
- 26 de noviembre de 2025 – Aguascalientes, Aguascalientes – Monumental
- 28 de noviembre de 2025 – León, Guanajuato – Explanada Poliforum
- 29 de noviembre de 2025 – Ciudad de México – Plaza de Toros La México
- 4 de diciembre de 2025 – Mérida, Yucatán – Estadio Kukulcán
- 5 de diciembre de 2025 – Veracruz, Veracruz – Explanada de la Expo Ylang Ylang
- 7 de diciembre de 2025 – Puebla, Puebla – Centro Expositor
¿Cuándo inicia la venta para ver a Junior H?
Para los conciertos de Junior H no habrá preventa y la venta empezará el martes 2 de septiembre a través de Fun Ticket y en las taquillas especiales ubicadas en Forum Buenavista, en la Ciudad de México, a partir de las 11 am.
¿Cuánto costarán los boletos?
De momento solo se dieron a conocer los precios para los conciertos de Monterrey, que van desde los 3,590 hasta los 590 pesos.
Para Chihuahua van desde los 3,590 a los 790 pesos, mismos para Ciudad Juárez, mientras que para Aguascalientes van desde los 4,420 a los 730 pesos.