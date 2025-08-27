GENERANDO AUDIO...

Junior H se presentará en varias ciudades de México. Foto: Cuartoscuro

Junior H dio a conocer las fechas de su gira “Sad Boyz Tour” para lo que resta del año, donde visitará ciudades como Guadalajara, Monterrey y la CDMX.

Uno de los representantes de los corridos tumbados dio a conocer, a través de su cuenta de Instagram, los detalles de sus próximos conciertos.

“Prepárate para una noche inolvidable con su show completo lleno de emociones y puro sentimiento sad. ¿Estás listo para llorar, cantar y vibrar con Junior H“, se lee en la descripción de la publicación de Instagram.

Fechas y ciudades de la gira “Sad Boys Tour” de Junior H

La gira iniciará el 8 de noviembre en la Explanada del Estadio Caliente, en Tijuana, Baja California y terminará el 7 de diciembre en el Centro Expositor de Puebla.

8 de noviembre de 2025 – Tijuana, Baja California – Explanada Estadio Caliente

– Tijuana, Baja California – Explanada Estadio Caliente 14 de noviembre de 2025 – Acapulco, Guerrero – Arena GNP Seguros

– Acapulco, Guerrero – Arena GNP Seguros 15 de noviembre de 2025 – Toluca, Estado de México – Estadio Toluca 80

– Toluca, Estado de México – Estadio Toluca 80 16 de noviembre de 2025 – Guadalajara, Jalisco – Plaza Nuevo Progreso

– Guadalajara, Jalisco – Plaza Nuevo Progreso 19 de noviembre de 2025 – Monterrey, Nuevo León – Estadio Walmart Park

– Monterrey, Nuevo León – Estadio Walmart Park 21 de noviembre de 2025 – Chihuahua, Chihuahua – Estadio M Almanza

– Chihuahua, Chihuahua – Estadio M Almanza 22 de noviembre de 2025 – Ciudad Juárez, Chihuahua – Estadio Carta Blanca

– Ciudad Juárez, Chihuahua – Estadio Carta Blanca 26 de noviembre de 2025 – Aguascalientes, Aguascalientes – Monumental

– Aguascalientes, Aguascalientes – Monumental 28 de noviembre de 2025 – León, Guanajuato – Explanada Poliforum

– León, Guanajuato – Explanada Poliforum 29 de noviembre de 2025 – Ciudad de México – Plaza de Toros La México

– Ciudad de México – Plaza de Toros La México 4 de diciembre de 2025 – Mérida, Yucatán – Estadio Kukulcán

– Mérida, Yucatán – Estadio Kukulcán 5 de diciembre de 2025 – Veracruz, Veracruz – Explanada de la Expo Ylang Ylang

– Veracruz, Veracruz – Explanada de la Expo Ylang Ylang 7 de diciembre de 2025 – Puebla, Puebla – Centro Expositor

¿Cuándo inicia la venta para ver a Junior H?

Para los conciertos de Junior H no habrá preventa y la venta empezará el martes 2 de septiembre a través de Fun Ticket y en las taquillas especiales ubicadas en Forum Buenavista, en la Ciudad de México, a partir de las 11 am.

¿Cuánto costarán los boletos?

De momento solo se dieron a conocer los precios para los conciertos de Monterrey, que van desde los 3,590 hasta los 590 pesos.

Para Chihuahua van desde los 3,590 a los 790 pesos, mismos para Ciudad Juárez, mientras que para Aguascalientes van desde los 4,420 a los 730 pesos.