Junior H promete un show para toda la familia.

Junior H destacó que respetará a las autoridades sobre la prohibición de los narcocorridos en los conciertos de su gira “Sad Boyz Tour”, así lo anunció durante su conferencia de prensa en la Plaza de Toros.

El cantante del regional mexicano dio pormenores de su gira que empezará el 8 de noviembre en Puebla, llegará a la Plaza de Toros de la Ciudad de México el 29 del mismo mes y también se presentará en Estados Unidos.

Junior H ofrecerá un concierto conforme a la ley

El cantante de 24 años aseguró que respetará la ley en sus próximos conciertos, ante la polémica que se armó derivado que en algunas ciudades han implementado prohibiciones parciales o totales para la difusión de los corridos que hacen apología al narco.

“Se respeta mucho a las autoridades, entonces yo creo que ese es el primer paso. Nosotros hacemos nuestro trabajo que es cantar” Junior H

El interprete de “1004 kilómetros” espera que el “día de mañana cambien las cosas” y adelantó que está preparando un show que “siempre ha traído a la gente” y no trae “nada en contra”.

Junior H alista un show para toda la familia

Junior H confesó que no tenía planeado nada para este año, pero se dio la oportunidad y se estará presentando en México y Estados Unidos.

Adelantó que el concierto tendrá “música explícita”, pero “siempre nos esforzaremos para dar un show” apto para toda la familia.

“Va a ser un show para toda la familia. Intentamos tener a todos en nuestros conciertos, que no solo sea para gente adulta, sino traer a toda la familia”. Junior H

Junior H y el honor de presentarse en la Plaza de Toros

Sobre su próxima presentación en la Plaza de Toros, el cantante dijo sentirse honrado y que es un “privilegio poder presentarse como artista en un recinto tan importante y que ha trascendido de tantas leyendas”.

Aunque no es la primera que se presenta en la Plaza de Toros, anteriormente lo hizo en 2023, aseguró estar “encantado de volver a pisar este recinto” y expresó lo que represente el lugar.

“Se siente bien chingón regresar aquí a la Plaza de Toros, un lugar muy icónico, muy especial para toda la Ciudad de México y para todo el país”. Junior H

¿Cuándo y dónde se presentará Junior H en México?

La gira de Junior H llamada “Sad Boyz Tour” iniciará el 8 de noviembre en la Explanada del Estadio Caliente, en Tijuana, Baja California y terminará el 7 de diciembre en el Centro Expositor de Puebla.

8 de noviembre de 2025 – Tijuana, Baja California – Explanada Estadio Caliente

– Tijuana, Baja California – Explanada Estadio Caliente 14 de noviembre de 2025 – Acapulco, Guerrero – Arena GNP Seguros

– Acapulco, Guerrero – Arena GNP Seguros 15 de noviembre de 2025 – Toluca, Estado de México – Estadio Toluca 80

– Toluca, Estado de México – Estadio Toluca 80 16 de noviembre de 2025 – Guadalajara, Jalisco – Plaza Nuevo Progreso

– Guadalajara, Jalisco – Plaza Nuevo Progreso 19 de noviembre de 2025 – Monterrey, Nuevo León – Estadio Walmart Park

– Monterrey, Nuevo León – Estadio Walmart Park 21 de noviembre de 2025 – Chihuahua, Chihuahua – Estadio M Almanza

– Chihuahua, Chihuahua – Estadio M Almanza 22 de noviembre de 2025 – Ciudad Juárez, Chihuahua – Estadio Carta Blanca

– Ciudad Juárez, Chihuahua – Estadio Carta Blanca 26 de noviembre de 2025 – Aguascalientes, Aguascalientes – Monumental

– Aguascalientes, Aguascalientes – Monumental 28 de noviembre de 2025 – León, Guanajuato – Explanada Poliforum

– León, Guanajuato – Explanada Poliforum 29 de noviembre de 2025 – Ciudad de México – Plaza de Toros La México

– Ciudad de México – Plaza de Toros La México 4 de diciembre de 2025 – Mérida, Yucatán – Estadio Kukulcán

– Mérida, Yucatán – Estadio Kukulcán 5 de diciembre de 2025 – Veracruz, Veracruz – Explanada de la Expo Ylang Ylang

– Veracruz, Veracruz – Explanada de la Expo Ylang Ylang 7 de diciembre de 2025 – Puebla, Puebla – Centro Expositor

¿Cuándo inicia la venta para ver a Junior H?

Para los conciertos de Junior H no habrá preventa y la venta empezará el martes 2 de septiembre a través de Fun Ticket y en las taquillas especiales ubicadas en Forum Buenavista, en la Ciudad de México, a partir de las 11 am.