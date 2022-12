Justin Bieber arremete contra H&M por vender ropa con su imagen, sin autorización; empresa retira prendas

Justin Bieber calificó de “basura” la colección que sacó H&M. Foto: Reuters

El cantante de pop canadiense Justin Bieber arremetió contra la empresa minorista de ropa sueca H&M por poner a la venta prendas con su imagen y sus letras que, dijo, no había aprobado.

“La mercadería de H&M que hicieron de mí es basura y yo no la aprobé”, escribió el interprete de éxitos como “Stay” o “Peaches” en una historia de Instagram el día de ayer, alentando a sus 270 millones de seguidores a no comprarla.

Ver más 📲| Justin Bieber vía Instagram: “NO APROBÉ NADA DE LA COLECCIÓN DE MERCANCÍAS QUE PUSIERON EN H&M…todo sin mi permiso y aprobación SMH NO LO COMPRARÍA SI FUERA TU” 😱 pic.twitter.com/FjnxGxleiu — Justin Bieber México (@ibeliebersmx) December 19, 2022

Así respondió H&M ante las críticas de Justin Bieber

El gigante sueco de la ropa H&M anunció este martes que retiraba de la venta una colección con la marca de Justin Bieber después de que el cantante canadiense dijera que no había dado su aprobación para esta “porquería”.

H&M dijo a AFP que había retirado de la venta toda la gama “por respeto” al artista.

“Pero por respeto a la colaboración y a Justin Bieber hemos retirado la ropa de nuestras tiendas y online“, añadió.

“Al igual que con el resto de productos y colaboraciones bajo licencia, H&M ha seguido los procedimientos de aprobación correspondientes”, dijo un portavoz en un correo electrónico.

Ver más 🚨| La colección que H&M lanzó ayer y que aparentemente no fue autorizada por Justin Bieber ha sido ELIMINADA oficialmente del sitio web. pic.twitter.com/ahX80h4u0f — Justin Bieber México (@ibeliebersmx) December 20, 2022

La tienda online de la segunda mayor minorista de moda del mundo puso a la venta sudaderas y camisetas con fotos de Justin Bieber o citas de sus letras como “I miss you more than life” de la canción “Ghost” por precios de entre 49.8 y 114 dólares (969 y 2 mil 256 pesos).

Ver más More items from Justin Bieber’s upcoming H&M collection! pic.twitter.com/cXAYFGzjYM — Justin Bieber News (@jbtraacker) December 11, 2022

H&M lleva varios años trabajando con Justin Bieber en productos relacionados con su nombre o sus giras.