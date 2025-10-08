GENERANDO AUDIO...

Justin Bieber junto al mariachi en Los Ángeles. Foto: GettyImages

Justin Bieber sorprendió a todos cuando se puso a bailar con un mariachi en Los Ángeles, causando sensación entre los presentes y las redes.

El cantante estadounidense asistió como invitado especial a un partido de futbol, donde fue recibido con mariachi, y no desaprovechó la oportunidad para sacar los “pasos prohibidos”.

Justin Bieber pasa un buen rato con el mariachi

El video de Justin Bieber bailando al ritmo del mariachi se volvió viral en cuestión de minutos y el divertido momento se dio durante un torneo de futbol que formó parte de un evento promocional de su marca de ropa.

El interprete de “Sorry” llegó al lugar donde estaba el mariachi, pasó de largo, pero cuando empezó a sonar la música se regresó y empezó a bailar.

La alegría con la que bailó el canadiense contagió a los presentes que empezaron a gritar y a chiflar, y por supuesto, para grabar el momento.

Justin Bieber no solo sacó los “prohibidos” sino que también se dio el tiempo para escuchar y tratar de interpretar la canción “Hermoso cariño”.

Aunque el cantante no se sabía la canción, trató de interpretarla, mientras el mariachi al micrófono le explicaba la letra, pero el momento fui interrumpido por una persona de seguridad.

El video generó una gran cantidad de reacciones, entre las que destacan, que Justin no está pasando un buen momento por su comportamiento extraño de los últimos días, hasta los de aquellos que disfrutaron de lo “bien” que bailó.

Justin Bieber y su historia con el mariachi

Esta no es la primera vez que Justin Bieber disfruta del mariachi, en el pasado ha utilizado la música mexicana para dar serenata.

En mayo de esta año sorprendió a su esposa Hailey Bieber con motivo del Día de las Madres y por el nacimiento de su primer hijo.

La canción elegida en aquella ocasión fue la de “Cielito Lindo”, causando sensación entre sus fans, quienes destacaron el gesto romántico y que haya elegido música mexicana.