Justin Bieber fue sorprendido tocando la tambora y cantando música de banda en un encuentro deportivo que se celebró en Los Ángeles, California.

En los videos que circulan en redes sociales, se puede ver al cantante de temas como “Baby” disfrutando de la música de un grupo de banda que amenizó el evento completamente en vivo.

En otros de los videos, se visualiza al cantante disfrutar de la música, pero luego, de un momento a otro, entra a escena y se une a la agrupación con baquetas en mano.

Justin Bieber terminó su participación agradeciendo, muy emocionado, a los músicos.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y mientras algunos aplaudieron a la estrella canadiense por su sencillez, otros le hicieron recomendaciones de canciones de banda.

Justin Bieber y su gusto por la música mexicana

No es la primera vez que Justin Bieber demuestra su admiración que siente por la cultura mexicana, y es que recientemente el cantante también fue captado cantando al ritmo del mariachi durante un partido de fútbol en Los Ángeles, California.

El intérprete de “Peaches” se unió a un grupo de músicos para cantar un fragmento del clásico “Hermoso Cariño” de Vicente Fernández.

Aunque el cantante no se sabía la canción, trató de interpretarla, mientras el mariachi al micrófono le explicaba la letra.

Esta no es la primera vez que Justin Bieber disfruta del mariachi, en el pasado ha utilizado la música mexicana para dar serenata.

En mayo de esta año, Justin sorprendió a su esposa Hailey Bieber con motivo del Día de las Madres y por el nacimiento de su primer hijo.

En aquella ocasión, la canción elegida por la estrella pop fue la de “Cielito Lindo”, causando sensación entre sus fans, quienes destacaron el gesto romántico.