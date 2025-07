Justin Timberlake, cantante estadounidense de 44 años, celebró terminar una etapa de dos años recorriendo el mundo, incluyendo una visita a México en el Palacio de los Deportes, y aseguró en sus redes sociales que padece la enfermedad de Lyme, que se transmite por la picadura de garrapatas infectadas.

“Entre otras cosas, he estado luchando con algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme —lo cual no digo para que se sientan mal por mí—, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando entre bastidores”.

